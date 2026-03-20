Șoferii care vor traversa Podul Dunării spre Bulgaria în perioada Paștelui vor beneficia de condiții mai bune de trafic. Autoritățile bulgare au anunțat suspendarea temporară a lucrărilor pentru a evita blocajele din minivacanță.

Cum va fi organizată circulația în perioada sărbătorilor

În intervalul 10 – 13 aprilie, traficul pe se va desfășura fără restricții, pe ambele benzi, pentru a facilita deplasarea. Decizia vine în contextul creșterii fluxului de vehicule din perioada sărbătorilor, când numeroși șoferi aleg această rută pentru a trece granița.

Autoritățile bulgare au precizat că măsura are scopul de a reduce timpii de așteptare și de a asigura un tranzit cât mai fluent. Astfel, conducătorii auto vor putea traversa podul în condiții mai sigure, fără limitările impuse de lucrările aflate în desfășurare.

Ce se întâmplă cu lucrările aflate în curs

Pentru a permite această relaxare temporară a traficului, intervențiile pe segmentul aflat în reparație vor fi finalizate sau suspendate înainte de 9 aprilie. Este vorba despre un tronson de aproximativ 320 de metri, situat pe sensul de intrare în Bulgaria, unde lucrările sunt în plină desfășurare.

„Se preconizează ca în ultima zi lucrătoare, pe 9 aprilie, să fie restabilită circulația pe tronsonul de 320 de metri de pe banda în direcția , unde se execută în prezent lucrări de construcție și montaj. Astfel, șoferilor li se va asigura o trecere sigură și confortabilă pe structură”, au transmis reprezentanții autorităților, potrivit Ziare.com.

În prezent, lucrările includ montarea elementelor de rezistență, înlocuirea unor componente din beton și modernizarea sistemului de drenaj. De asemenea, sunt realizate intervenții la nivelul zonelor pietonale și al parapetelor, în cadrul unui proces amplu de reabilitare.

După perioada sărbătorilor, lucrările vor fi reluate, iar restricțiile de trafic vor reveni începând cu data de 14 aprilie.