Sectorul 4 al Capitalei va pune în aplicare din 1 aprilie recent de primarul Daniel Băluță, menite să sprijine populația în fața valului de scumpiri. Astfel, Consiliul Local a decis revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană și aprobarea propunerii lui Băluță de a se acorda populației un ajutor de 600 de lei pentru achiziția de carburanți.

Locutorii Sectorului 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți

„Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, în cadrul unei ședințe extraordinare ce a avut loc astăzi, 25 martie a.c., revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană. Aceasta fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea cadrului financiar necesar pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință.

Totodată, în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 de astăzi, a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a acorda populației un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni din următoarele 6 luni de zile”, se arată într-o informare oficială.

Băluță: Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.

Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.

Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.