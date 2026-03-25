Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 19:43
Sectorul 4 al Capitalei va pune în aplicare din 1 aprilie măsurile anunțate recent de primarul Daniel Băluță, menite să sprijine populația în fața valului de scumpiri. Astfel, Consiliul Local a decis revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană și aprobarea propunerii lui Băluță de a se acorda populației un ajutor de 600 de lei pentru achiziția de carburanți.

Locutorii Sectorului 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți

„Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, în cadrul unei ședințe extraordinare ce a avut loc astăzi, 25 martie a.c., revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană. Aceasta fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea cadrului financiar necesar pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință.
Totodată, în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 de astăzi, a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a acorda populației un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni din următoarele 6 luni de zile”, se arată într-o informare oficială.

Băluță: Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.
Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.
Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.
Citește și...
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Eveniment
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
Eveniment
Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Eveniment
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Eveniment
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
Eveniment
Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Eveniment
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Eveniment
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Zăpadă de peste 160 de centimetri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
Eveniment
Zăpadă de peste 160 de centimetri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
Eveniment
Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Eveniment
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
21:34 - FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
21:21 - Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
21:19 - Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
21:14 - Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
20:47 - Singurul deputat care a votat împotriva Legii ce combate femicidul e o femeie. Cine este Raisa Enachi și cum își argumentează decizia
20:40 - Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
20:32 - Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
20:03 - Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
19:58 - Hezbollah avertizează asupra proiectului „Israelul Mare”. Ce planuri are Israelul pentru sudul țării
19:52 - Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici