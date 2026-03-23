Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat mai multe măsuri de sprijin pentru cetățenii din sector, în contextul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii costurilor de trai. Potrivit edilului, măsurile vizează atât suspendarea unei taxe locale, cât și acordarea unui sprijin financiar direct pentru carburant, destinat anumitor categorii de locuitori din Sectorul 4.

Măsuri anunțate de primarul Daniel Băluță

„Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%. Inflația este de 10%. Taxele și impozitele au crescut, astfel încât pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu încă două măsuri.

Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile. Aceasta este una. Și a doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, un ajutor on-off în cuantum de 200 de lei pentru carburant.”, a anunțat primarul Daniel Băluță.

Cum se aplică măsurile de ajutor

Potrivit edilului, de măsurile de ajutor vor beneficia cei care locuiesc în Sectorul 4 de cel puțin un an și care sunt angajați. Iar în privința ajutorului de 200 de lei pentru combustibil, acesta se va adresa celor care au mașini cu motoare mai mici de 2.000 de centimetri cubi și cu venituri pe membru de familie de sub 5.000 de lei. De menționat că ajutoarele pentru se vor acorda „o lună, da; o lună, nu”.

„Cui ne adresăm? Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei.

Acestea sunt măsurile pe care, în aceste situații, în semn de solidaritate, trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi.”, a declarat primarul .