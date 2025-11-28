În pragul sărbătorilor de iarnă, românii intră în febra cumpărăturilor într-un climat economic în continuă schimbare, marcat de scumpiri și adaptări la noile realități financiare. Datele publicate la finalul anului 2024 oferă o imagine utilă pentru a înțelege cum ar putea arăta bugetele de Crăciun în 2025. Chiar dacă peisajul economic nu este cel mai stabil, multe familii încearcă să mențină o tradiție a darurilor, ajustându-și cheltuielile în funcție de evoluția prețurilor.

Cum evoluează cheltuielile de Crăciun în 2025

Conform unui sondaj realizat în 2024, aproximativ 60% dintre români au alocat atunci maximum 700 de lei pentru cadourile de , iar peste 33% au planificat un buget cuprins între 700 și 1.000 de lei. În același timp, aproape 9% dintre respondenți declarau că vor depăși 1.500 de lei pentru cumpărăturile festive. Sondajul mai arăta că 84% dintre participanți își propuneau un buget similar sau chiar mai mic decât în anul precedent, deși 8 din 10 observaseră creșteri de prețuri de până la 30% la produsele vizate pentru daruri.

În ceea ce privește preferințele de consum, românii se îndreptau în special către articole vestimentare, care reprezentau 40,8% din opțiuni, dar și către produse de beauty și cosmetice (38,8%). Jucăriile, electronicele și obiectele pentru casă sau decor completau lista preferințelor, cu procente semnificative în rândul cumpărătorilor.

De ce influențează incertitudinile economice bugetele pentru daruri

Un alt studiu privind sezonul de iarnă 2024 indica o creștere generală a bugetului de sărbători cu 13% față de anul anterior, ajustare necesară pentru a compensa inflația. Astfel, media declarațiilor urca de la 1.188 de lei la aproximativ 1.340 de lei. Din acest total, aproximativ un sfert era direcționat către achiziția de cadouri. Totuși, același studiu evidenția că mulți români intenționau să-și mențină sau chiar să-și reducă cheltuielile pentru daruri, din cauza creșterilor de prețuri și a incertitudinilor economice.

Cum se resimte inflația în bugetele pentru Crăciunul 2025

Pentru anul 2025, rata anuală a inflației rămâne ridicată, ceea ce înseamnă că bugetele declarate în 2024 trebuie ajustate. Astfel, o sumă de 700 de lei ar putea ajunge între 735 și 770 de lei. Pentru categoria medie, cu bugete între 700 și 1.000 de lei, valorile actualizate se ridică la 1.050–1.100 de lei. Cei care vizau cheltuieli de aproximativ 1.500 de lei ar putea ajunge la un total cuprins între 1.575 și 1.650 de lei, potrivit capital.ro.

Aceste estimări sugerează că, pentru un român care își păstrează obiceiurile de cumpărături din anii anteriori, un buget situat în intervalul 735–770 de lei poate fi o opțiune realistă. Pentru cei care vor daruri mai consistente, intervalul de 1.050–1.100 de lei devine adecvat, iar un segment restrâns ar putea depăși chiar 1.600 de lei.

Ce alte costuri trebuie luate în calcul pentru sărbători

Pe lângă cadouri, cheltuielile pentru alimentele tradiționale și decorațiunile de sezon continuă să cântărească în bugetele familiilor. Estimările pentru 2025 arată că aceste se vor menține la un nivel ridicat, motiv pentru care planificarea din timp devine esențială. Tot mai mulți cumpărători aleg să profite de promoțiile de tip sau de reducerile sezoniere, pentru a achiziționa cadouri de calitate fără a depăși sumele prestabilite.