„Chiar a căzut acum o bombă / Suntem în mijlocul bombardamentelor” / Mărturiile terifiante ale românilor din Israel

în Orientul Mijlociu, cu sute de români afectați de conflictele . Doi români rezidenți care locuiesc de zeci de ani în Țara Sfântă au dezvăluit ororile prin care trec și îngrijorările lor legate de război.

Mărturiile cutremurătoare ale românilor prinși în infernul din Israel

Roxana Perez, o româncă din Ashdod, locuiește cu familia într-un oraș-port situat la 37 km de Fâșia Gaza. De săptămâna trecută, ea, soțul și cei cinci copii dorm pe rând într-un buncăr sub casă, din cauza bombardamentelor lansate de Hamas.

Cu toate acestea, ceea ce îi îngrozește cel mai mult pe Roxana și pe familia ei este o posibilă ofensivă din partea Hezbollah, o organizație politică și paramilitară de orientare șiiță, cu baza în Liban.

„Chiar a căzut acum o bombă. Așteptăm să ni se spună dacă a fost interceptată sau dacă a căzut. Chiar am avut acum o alarmă. La noi în oraș în fiecare zi se aud astfel de alarme, dar nu există o regulă. Poate să fie 20 de ore liniște și după care să se arunce foarte multe bombe, depinde. Sub casă avem un buncăr. Suntem cu cinci copii și nu că ne așteptăm, suntem în mijlocul bombardamentelor. Ne așteptăm la o ofensivă din partea Libanului, din partea Hezbollahului, asta este frica mai mare”, a declarat Roxana Perez, la .

Românii din Israel trăiesc cu teamă

Potrivit lui Dragoș Nelersa, director la Gazeta Românească, care a locuit în Tel Aviv timp de zeci de ani, consideră că intervenția terestră a armatei israeliene în Fâșia Gaza este imperativă pentru a aduce la capăt conflictul.

„Israelul este un butoi cu pulbere la ora actuală. Vedeți că se trage în continuu. Astăzi toată ziua, Israelul a fost supus tirurilor de rachete, în special orașele din apropierea graniței, în special orașul Așkelon care este mai apropiat de granița cu Gaza. Au căzut rachete și în Rehovot și din fericire, există numai un rănit. În continuare, chiar dacă vedeți acele imagini în care Gaza este bombardată puternic, Hamasul are o putere de foc incredibilă tocmai de aceea este absolut necesară intrarea terestră. Dacă o să fie peste 10 ore, peste 24 de ore, peste 48 de ore nu știm, asta vor decide generalii noștii, dar este absolut necesară intrarea nu pentru a ataca civilii, sub nicio formă. Armata Isreliană va intra în gaza pentru a distruge infrastructura teroristă, acele tuneluri care se află sub orașul Gaza, unde merg cu mașinuțe și au tot felul de rachete cu care trag neîncetat”, a declarat Dragoș Nelersa.