China trimite un emisar în Orientul Mijlociu să medieze pacea dintre Israel și Fâșia Gaza

China răspunde la apelurile Statelor Unite ale Americii și ale Uniunii Europene pentru a media conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza. Autoritățile au transmis că trimit un emisar pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. Oficialul chinez de rang înalt, Zhai Jun, se pregătește să efectueze o vizită în Orientul Mijlociu în următoarele săptămâni, cu scopul de a facilita discuții de pace și de a contribui la încetarea conflictului dintre Israel și Hamas, potrivit

Zhai Jun, the Chinese government’s special envoy on the Middle East issue, said Saturday on the current Palestine-Israel conflict that only a ceasefire and an end to violence as soon as possible can create the necessary conditions for a political settlement.

Scopul misiunii diplomatice este acela de a obține încetarea focului între Israel și Fâșia Gaza, pentru a asigura securitatea civililor afectați de acest conflict și pentru a promova dialogul și negocierile de pace.

Zhai Jun a transmis faptul că este îngrijorat din cauza extinderii conflictului palestino-israelian către Liban și Siria.

„China crede întotdeauna că folosirea forței nu este niciodată o soluție, iar răspunsul la violență cu violență va duce doar la un cerc vicios de represalii, creând mai multe obstacole pentru soluțiile politice. Doar prin oprirea imediată a luptei, încetarea violenței și aplanarea tensiunii pot fi create condițiile necesare pentru o soluție politică. Comunitatea internațională trebuie să acționeze imediat și să îndemne toate părțile implicate să respecte dreptul internațional umanitar, să deschidă cât mai curând posibil coridoare umanitare și să facă tot posibilul pentru a evita un dezastru umanitar”, a spus Zhang.

