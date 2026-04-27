Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul izbucnit duminică în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul . Aproape 30 de locuințe au fost cuprinse de flăcări, iar peste 300 de persoane au fost evacuate.

Ajutoare de urgență pentru sinistrați

Șeful Executivului a transmis că autoritățile s-au mobilizat rapid pentru a oferi sprijin celor afectați. Potrivit acestuia, toate persoanele evacuate au primit soluții de cazare și bunuri de primă necesitate, conform Agerpres.

„Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire”, a precizat Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

De asemenea, în cursul zilei de luni, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) urmează să aprobe sumele necesare pentru acordarea unui sprijin financiar de primă urgență, care ar putea ajunge la sinistrați până cel târziu joi.

Evaluarea pagubelor, în perioada următoare

Premierul a anunțat că, în săptămâna următoare, autoritățile vor evalua pagubele produse de incendiu și situația fiecărei gospodării, pentru a stabili valoarea despăgubirilor acordate celor care și-au pierdut locuințele.

Totodată, acesta a mulțumit echipelor implicate în intervenție, de la pompieri și echipaje SMURD, până la jandarmi, polițiști și cetățeni, care au acționat în condiții dificile pentru limitarea dezastrului.

Incendiul, extins rapid din cauza vântului

Potrivit autorităților locale, incendiul a izbucnit în jurul orei 09:00, la o locuință din satul Rucăreni, și s-a extins rapid din cauza vântului puternic.

Prefectul județului Vrancea, Marius Iorga, a declarat că aproape 30 de case au fost afectate, dintre care aproximativ jumătate au ars complet.

Sute de persoane evacuate

În total, peste 300 de persoane au fost evacuate preventiv. Cei rămași fără locuințe vor fi cazați temporar în spații puse la dispoziție de autoritățile locale și de Consiliul Județean Vrancea.

Intervenția amplă a echipelor de salvare din mai multe județe a reușit să limiteze extinderea incendiului și să prevină o tragedie de proporții și mai mari.