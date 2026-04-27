Nicușor Dan convoacă noi consultări la Cotroceni cu partidele pro-europene. SAFE și PNRR, pe agenda discuțiilor în plină criză politică

Nicușor Dan convoacă noi consultări la Cotroceni cu partidele pro-europene. SAFE și PNRR, pe agenda discuțiilor în plină criză politică

Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 07:30
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegeri. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Consultări într-un moment de instabilitate politică
  2. SAFE și PNRR, în centrul discuțiilor
  3. Context: demisii și miniștri interimari
  4. Mesaj de calm și continuitate
  5. Obiectiv: evitarea blocajelor

Președintele Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii principalelor partide pro-europene, într-o nouă rundă de consultări organizată la Palatul Cotroceni. Discuțiile vizează implementarea programelor SAFE și PNRR, într-un moment tensionat pe scena politică, după ruperea coaliției de guvernare.

Consultări într-un moment de instabilitate politică

Luni, 27 aprilie, la Palatul Cotroceni, șeful statului îi primește pe liderii formațiunilor pro-europene pentru o discuție tehnică despre proiectele strategice ale României. Întâlnirea vine în contextul unei crize politice generate de ieșirea Partidului Social Democrat de la guvernare și retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la consultări participă reprezentanții Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, dar și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale.

SAFE și PNRR, în centrul discuțiilor

Tema principală a întâlnirii o reprezintă stadiul și continuarea implementării programelor SAFE și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), considerate esențiale pentru dezvoltarea economică a României.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind că discuțiile vor fi „tehnice și aplicate”.

Context: demisii și miniștri interimari

Noua rundă de consultări are loc după ce președintele a semnat demisiile miniștrilor PSD și a desemnat miniștri interimari, în urma ieșirii social-democraților de la guvernare.

Situația politică a devenit tensionată, iar stabilitatea executivului este pusă sub semnul întrebării, în lipsa unei majorități clare.

Mesaj de calm și continuitate

Săptămâna trecută, șeful statului a organizat o primă rundă de consultări cu partidele din coaliție. La final, acesta a transmis un mesaj de calm, subliniind că instituțiile statului funcționează și că direcția pro-occidentală a României nu este în pericol.

Totodată, liderii partidelor participante și-au reafirmat angajamentul de a nu colabora cu formațiuni anti-occidentale, precum Alianța pentru Unirea Românilor, și au dat asigurări că vor coopera pentru proiectele majore ale țării.

Obiectiv: evitarea blocajelor

Prin aceste consultări, Nicușor Dan încearcă să mențină dialogul între partidele pro-europene și să prevină blocarea unor proiecte esențiale pentru România.

Într-un climat politic marcat de tensiuni și incertitudine, miza rămâne continuitatea reformelor și stabilitatea direcției strategice a țării.

Citește și...
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Eveniment
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Eveniment
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Guvernul anunță ajutoare pentru victimele incendiului din Soveja. Aproape 30 de locuințe afectate, sute de persoane evacuate
Eveniment
Guvernul anunță ajutoare pentru victimele incendiului din Soveja. Aproape 30 de locuințe afectate, sute de persoane evacuate
Leacurile băbești pot pune în pericol copiii. Avertismentul medicilor: „Au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune mamaie”
Eveniment
Leacurile băbești pot pune în pericol copiii. Avertismentul medicilor: „Au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune mamaie”
Ministrul Apărării: „O premieră pentru Armată”. Dronele trec din prezentări direct în misiuni reale, alături de militari (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Apărării: „O premieră pentru Armată”. Dronele trec din prezentări direct în misiuni reale, alături de militari (VIDEO)
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Eveniment
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
Eveniment
Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
Eveniment
Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
Eveniment
Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
Eveniment
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”
Ultima oră
09:21 - Un lider israelian cu rădăcini românești intră în cursa pentru putere. Alianța surpriză anunțată împotriva lui Netanyahu
09:05 - Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
09:03 -  ,,Nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție”: Cum a ajuns să arate relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu
08:59 - Planurile lui George Simion, analizate de presa din SUA. Cum ar încerca liderul AUR preluarea puterii în România, în plină criză politică
08:38 - Meghan Markle și Prințul Harry, în centrul unui nou scandal: „Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat”
08:38 - Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
08:36 - Răcire accentuată în sudul țării. Vânt puternic în est și maxime cu până la 10 grade mai mici
08:32 - Japonia a fost zguduită de un nou cutremur puternic. Cât de aproape este de un posibil mega-cutremur
08:16 - Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze, după ce cadeții piloți au desenat penisuri pe cer în timpul unor zboruri de antrenament (FOTO)
08:02 - Guvernul anunță ajutoare pentru victimele incendiului din Soveja. Aproape 30 de locuințe afectate, sute de persoane evacuate