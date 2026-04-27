Președintele Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii principalelor partide pro-europene, într-o nouă rundă de consultări organizată la Palatul . Discuțiile vizează implementarea programelor SAFE și PNRR, într-un moment tensionat pe scena politică, după ruperea coaliției de guvernare.

Consultări într-un moment de instabilitate politică

Luni, 27 aprilie, la Palatul Cotroceni, șeful statului îi primește pe liderii formațiunilor pro-europene pentru o discuție tehnică despre proiectele strategice ale României. Întâlnirea vine în contextul unei crize politice generate de ieșirea Partidului Social Democrat de la guvernare și retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la consultări participă reprezentanții Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, dar și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale.

SAFE și PNRR, în centrul discuțiilor

Tema principală a întâlnirii o reprezintă stadiul și continuarea implementării programelor SAFE și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), considerate esențiale pentru dezvoltarea economică a României.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind că discuțiile vor fi „tehnice și aplicate”.

Context: demisii și miniștri interimari

Noua rundă de consultări are loc după ce președintele a semnat demisiile miniștrilor PSD și a desemnat miniștri interimari, în urma ieșirii social-democraților de la guvernare.

Situația politică a devenit tensionată, iar stabilitatea executivului este pusă sub semnul întrebării, în lipsa unei majorități clare.

Mesaj de calm și continuitate

Săptămâna trecută, șeful statului a organizat o primă rundă de consultări cu partidele din coaliție. La final, acesta a transmis un mesaj de calm, subliniind că instituțiile statului funcționează și că direcția pro-occidentală a României nu este în pericol.

Totodată, liderii partidelor participante și-au reafirmat angajamentul de a nu colabora cu formațiuni anti-occidentale, precum Alianța pentru Unirea Românilor, și au dat asigurări că vor coopera pentru proiectele majore ale țării.

Obiectiv: evitarea blocajelor

Prin aceste consultări, Nicușor Dan încearcă să mențină dialogul între partidele pro-europene și să prevină blocarea unor proiecte esențiale pentru România.

Într-un climat politic marcat de tensiuni și incertitudine, miza rămâne continuitatea reformelor și stabilitatea direcției strategice a țării.