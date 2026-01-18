Bărbatul care de 5 ani din lacul înghețat al Parcului Romanescu din Craiova se numește Vipan Kumar, are 47 de ani și e din India. El a povestit că a acționat cu gândul la copila lui de acasă.

Cum a salvat-o indianul pe fetiță

Vipan Kumar era în liber, în parc, atunci când a auzit țipetele fetiței. Tatăl ei înțepenise de frică pe mal. El a luat o sanie și, pus pe ea, s-a deplasat pe lacul înghețat până a ajuns la fată și a prins-o de mână. Numai că gheața s-a rupt sub greutatea lui și a ajuns și el în apă. El a stat așa, ținând-o pe copilă, 20 de minute până au ajuns pompierii. Și alți bărbați au sărit în apă să-i ajute, dar n-au reușit să ajungă singuri la mal, fiind aduși cu toții de pompieri.

Vipan Kumar a intrat în şoc hipotermic și a ajuns la spital. Acolo, el a aflat că va fi făcut cetățean de onoare al orașului Craiova.

„În apa foarte rece nu se intră, persoana respectivă ajunge în hipotermie. Înțeleg că și el este internat în spital, Dar în același timp putem spune că dacă nu o făcea, fetița nu era astăzi. Uneori, câteva minute pot să însemne foarte mult”, a explicat Raed Arafat, şeful DSU.

Ce a spus indianul erou

„Am şi eu o fetiţă. În India, o fetiţă la fel. M-am gândit la ea ca şi cum ar fi fost fetiţa mea de asta am încercat să o salvez. Mi-e dor de fetiţa mea”, a spus Vipan Kumar, potrivit

Din 2024, el lucrează în construcţii la o firmă din Dolj. Impresionat de curajul lui, patronul firmei i-a promis că, după ce iese din spital, îi dă concediu ca să meargă acasă să îşi vadă familia.

„Are o fetiţă de 8 ani. Ei sunt persoane loiale, foarte ajutătoare, umile”, a declarat Lilian Ghirghișan, angajator.

Și ceilalți cinci bărbați care au sărit în ajutorul fetei vor fi recompensați.