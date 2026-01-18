Indianul care a salvat o fetiță de 5 ani din lacul Parcului Romanescu din Craiova va primi titlul de cetăţean de onoare al orașului. arătau că acesta e nepalez, dar, de fapt, e indian, îl cheamă Vipan Kumar și are 47 de ani.

Indianul erou, cetățean de onoare al Craiovei

„Salvatorul fetiţei care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetăţean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcţiilor, urmând să obţină permis de şedere.

Pentru curajul şi omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetăţean de onoare al oraşului, în speranţa că gestul său va fi o inspiraţie şi pentru alţii. De asemenea, ceilalţi craioveni care au sărit în lac să ajute şi ei fetiţa vor fi premiaţi, urmând să luăm legătura şi cu aceştia”, a transmis Lia Olguţa Vasilescu, primărița Craiovei,

Mobilizare impresionantă pentru salvarea fetiței din lacul înghețat

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj a povestit cum mai mulți adulți au sărit în lac pentru a salva fetița până la sosirea pompierilor, care i-au scos pe toți din apă.

„🚨 I a pompierilor doljeni în Parcul Nicolae Romanescu

Apelurile primite la numărul unic de urgență 112 anunțau, pe rând, o situație tot mai gravă: inițial, un copil căzut în apă, iar la scurt timp, un nou apel semnala că un adult a intrat în apă pentru a-l salva. Fără să stea pe gânduri, martorii aflați în zonă au sărit în ajutor, însă pericolul s-a extins rapid, iar o intenție bună s-a transformat într-o situație critică. În scurt timp, doi adulți și un copil se aflau în pericol iminent.

Până la sosirea forțelor de intervenție, alți patru adulți au intrat în apă, încercând să acorde sprijin. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale pompierilor doljeni, autospeciale de intervenție, o barcă pneumatică, echipaje SMURD, precum și un echipaj SAJ.

Fiecare secundă a contat. Printr-o intervenție rapidă, coordonată și desfășurată cu profesionalism, pompierii doljeni au reușit să scoată din apă doi adulți și copilul. În total, șase adulți și un copil au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

Acest eveniment subliniază, încă o dată, importanța supravegherii permanente a minorilor. Un moment de neatenție se poate transforma într-o situație limită, în care viața este pusă în pericol. Intervenția promptă a salvatorilor a făcut diferența", a transmis ISU Dolj.