Cine este românul acuzat de trădare în favoarea Rusiei. Simpatii sovietice și mesaje de susținere pentru Robert Fico și Cornel Dinicu

Românul reținut pentru se numește Alexandru Piscan, iar pagina sa de Facebook sugerează că are simpatii sovietice și este un susținător al controversatului premier slovac Robert Fico, dar și al patronului de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu.

Românul acuzat de trădare în favoarea Rusiei ar fi avut simpatii sovietice

La fotografia de copertă de pe pagina de Facebook, Alexandru Piscan are o imagine cu statuia „Patria Mamă” de la Volgograd, un simbol al Uniunii Sovietice care simbolizează bătălia de la Stalingrad.

Statuia „Patria Mamă” este elementul central al monumentului închinat „Eroilor din Bătălia de la Stalingrad”. Are o înălțime de 52 de metri și a fost concepută în stilul sovietic al realismului socialist.

Mesaj de susținere pentru Robert Fico

Alexandru Piscan a postat și un mesaj despre Robert Fico. Până să fie , prim-ministrul Slovaciei a fost acuzat de orientări pro-ruse și era criticat pentru atitudinea pe care o avea față de sprijinul UE pentru Ucraina.

„Robert Fico un premier care a aratat ca lupta pentru tara lui si pentru interesul poporului slovac. Un reformator si un sustinator al valorilor esentiale, echilibrului si stabilitati si a reformarii unei Europe compromise moral. Atunci cand ideile tale si planurile pentru tara ta deranjeaza esti supus atacurilor de orice natura”, afirma Piscan într-o postare pe Facebook, potrivit .

Ce a scris despre Cornel Dinicu

Alexandru Piscan a postat și mesaje în favoarea lui Costel Dinicu, , complexul turistic care a fost mistuit de un incendiu în care au murit opt persoane.

„Astazi ne-am strans la Ferma Dacilor, sa plantam arbori in memoria celor care nu mai sunt printre noi, odata cu ei am plantat si speranta si promisiunea ca mereu vom fi alaturi de Dinicu Cornel si nu ne vom dezice de el si nici de acest loc. Cornel este un luptator si va avea puterea sa mearga inainte si sa ridice inapoi din cenusa acest loc. Pe langa familie si prieteni, ce m-a impresionat a fost ca au venit si oameni care nu l-au cunosct niciodata pe Cornel. Daca am invatat ceva din toata aceasta intamplare este ca in cele mai grele momente din viata vei vedea cu adevarat cine iti sunt prieteni si cei care iti vor fi alaturi neconditionat… unii sunt ca frunzele, la primul vant cad, altii sunt precum crengile, rezista o vreme, dar dupa se rup si cad, altii sunt ca radacinile, indiferent de vreme sau cat de greu va fi, vor ramane acolo, neclintiti. Copacii plantati astazi sunt exact dovada acelei radacini, astazi a fost vorba despre radacini si cat de puternice sunt”, mai scria Alexandru Piscan pe Facebook.