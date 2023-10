Cine se află în spatele grupării Hamas? Ce au răspuns Klaus Iohannis și Zelenski în urma întâlnirii de la Cotroceni (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au fost întrebați, marți, cine se află în spatele grupării Hamas, în contextul războiului din Israel. Declarațiile au fost făcute la Cotroceni, în conferința de presă comună după ce a avut loc întâlnirea dintre cei doi președinți.

„Cei care îi susțin. Cei care îi susțin public, cei care îi susțin cu arme. Nu se intamplă de ieri, e un proces îndelungat și pe rețelele sociale puteți găsi răspuns la aceste întrebări. Consider că Rusia este una dintre țările care au ajutat Hamas și stă în spatele Hamas”, a răspuns Volodimir Zelenski.

„În ce privește atacul terorist asupra Israelului, eu am spus de la început, am comunicat condamnarea acestui atac terorist executat pe scară largă și am spus că noi sprijinim dreptul Israelului de a se apăra împotriva dușmanilor săi. Cine și cum a acționat în spatele acestui atac, vom afla pe măsură ce aceste date vor deveni mai clare”, a răspuns președintele Iohannis.