Flavia Codreanu
19 mai 2026, 14:36
ASPA București / Facebook
Cuprins
  1. ASPA București a preluat animalele
  2. Unde au fost duse patrupedele
  3. Ce se va întâmpla cu animalele

ASPA București a preluat 14 animale dintr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei, unde erau ținute în condiții improprii. Câinii și pisicile fuseseră lăsați fără apă și mâncare după ce stăpâna lor a fost internată.

ASPA București a preluat animalele

Alarma a fost dată de vecinii din bloc, care au alertat imediat autoritățile când au realizat că nu au mai văzut-o pe proprietară de câteva zile.

Ulterior s-a aflat că aceasta era internată, iar patrupedele rămăseseră singure în casă. Polițiștii Secției 17 au emis pe loc un ordin de plasare în adăpost pentru salvări de urgență.

Reprezentanții instituției au explicat detaliile acestei acțiuni dificile într-un mesaj public.

„Alt caz în care mai multe animale erau ţinute în condiţii improprii într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. De această dată este vorba despre 14 animale, 7 câini şi 7 pisici, care au fost preluate de ASPA, pe 14 mai, cu ordin de plasare emis de poliţiştii Secţiei 17 Poliţie, deoarece nu beneficiau de apă şi hrană în cantităţi suficiente şi de un adăpost corespunzător”, au declarat reprezentanții instituției.

Oamenii care locuiesc în zonă le-au povestit anchetatorilor că animalele nu erau scoase niciodată la plimbare, lucru confirmat și de starea locuinței.

„În urma verificărilor Poliţiei, aceasta era internată la un spital din Bucureşti, iar animalele rămăseseră fără hrană şi apă în apartament. Din informaţiile furnizate de vecini, câinii nu erau scoşi niciodată afară din casă, dovadă stau fotografiile realizate de colegi în timpul intervenţiei”, au mai transmis oficialii ASPA Bucureşti.

Unde au fost duse patrupedele

Cei 7 câini au fost transportați direct în adăpostul de la Bragadiru, în timp ce cele 7 pisici au fost lăsate în grija unei asociații de profil. Toți cățeii sunt de talie mică sau medie, au vârste de 7 și 8 ani, sunt deja microcipați și înregistrați în baza de date națională.

Din fericire, medicii au constatat că micuții nu suferă de boli grave. Reprezentanții asociației au explicat că multe dintre aceste situații apar dintr-o intenție bună, care scapă însă de sub control.

„Contrar condiţiilor în care trăiau, câinii nu au probleme majore de sănătate şi nu sunt slabi. Şi pisicile sunt în stare bună de sănătate. De multe ori, astfel de situaţii pornesc din dorinţa de a salva animale. Însă atunci când numărul lor depăşeşte posibilitatea de îngrijire a proprietarului, atât animalele, cât şi oamenii au de suferit”, a mai transmis ASPA.

Ce se va întâmpla cu animalele

Ordinul emis de polițiști este valabil pentru o perioadă de 45 de zile. Proprietara are dreptul de a cere animalele înapoi în termen de 30 de zile după expirarea ordinului, dar numai dacă va achita toate cheltuielile. Dacă nu vor fi revendicate, ele vor fi date spre adopție.

Acesta nu este un caz izolat în Capitală. Autoritățile au amintit de o altă acțiune similară și de proporții uriașe ce a avut loc cu doar o lună în urmă pe o altă stradă din București.

„În 15 aprilie, ASPA Bucureşti a anunţat că a preluat, dintr-un apartament din Calea Văcăreşti, 25 de câini care erau ţinuţi în condiţii mizere, fără hrană şi apă suficiente, dar şi fără tratamente medicale”, au adăugat reprezentanții ASPA București.

