Surse: Răsturnare de situație. Cu ce suveraniști ar negocia PSD pentru susţinerea unui guvern minoritar

Ana Maria
19 mai 2026, 14:45
Surse: Răsturnare de situație. Cu ce suveraniști ar negocia PSD pentru susţinerea unui guvern minoritar
Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Blocaj total la negocieri. Avertismentele privind situația economică a României se înmulțesc pe fondul blocajului politic de la București. Fitch Ratings atrage atenția că prelungirea negocierilor pentru formarea noului Guvern riscă să afecteze stabilitatea fiscală a țării și să amplifice problemele economice.

În paralel, consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără niciun rezultat concret, iar partidele politice par mai departe ca niciodată de un compromis.

Ce avertisment transmite Fitch despre economia României

Agenția internațională de rating avertizează că instabilitatea politică prelungită poate avea efecte directe asupra economiei și asupra încrederii investitorilor în România. Potrivit evaluării Fitch, cu cât negocierile pentru formarea Executivului se prelungesc, cu atât cresc riscurile privind dezechilibrele fiscale și capacitatea statului de a gestiona problemele economice.

Semnalele de alarmă vin într-un moment în care România se confruntă deja cu presiuni bugetare și cu dificultăți legate de deficitul fiscal.

Blocaj total la negocieri. De ce au eșuat consultările de la Cotroceni

Discuțiile purtate la Palatul Cotroceni nu au dus la conturarea unei majorități parlamentare stabile. Refacerea coaliției pro-occidentale, dorită de președintele Nicușor Dan, pare aproape imposibilă în acest moment.

Liderii PNL și USR au transmis clar că nu mai vor să guverneze alături de PSD, ceea ce blochează varianta unei noi majorități pro-europene. După consultările cu partidele parlamentare, șeful statului a anunțat că negocierile vor continua până la formarea unei majorități solide și pro-occidentale în Parlament.

Blocaj total la negocieri. Ce variantă de guvern ar putea susține PSD

Surse politice susțin că președintele l-a întrebat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, dacă social-democrații și-ar putea asuma conducerea Guvernului.

Răspunsul ar fi fost că PSD poate construi o majoritate parlamentară, însă nu una care să se încadreze în criteriile dorite de președinte.

Astfel, social-democrații ar lua în calcul un guvern minoritar format din PSD, UDMR și grupul minorităților naționale, susținut în Parlament de formațiuni suveraniste precum PACE, POT și SOS România, alături de parlamentari neafiliați, potrivit Observator.

O astfel de formulă ridică însă semne de întrebare în condițiile în care Nicușor Dan a insistat în repetate rânduri că România trebuie să rămână pe o direcție pro-occidentală.

Ce mesaj transmit liberalii

PNL le-a cerut social-democraților să își asume rapid funcția de premier sau să admită că nu mai pot guverna România.

Potrivit unor surse politice, dacă PSD nu va reuși să construiască o majoritate, Ilie Bolojan ar putea încerca, la următoarea rundă de consultări, formarea unui guvern minoritar de dreapta împreună cu USR și UDMR.

