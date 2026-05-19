După victoria răsunătoare obținută de Dara la Eurovision 2026, Sofia a început oficial pregătirile pentru organizarea ediției din 2027 a competiției. Capitala Bulgariei urmează să găzduiască unul dintre cele mai urmărite și spectaculoase evenimente televizate din Europa, iar autoritățile au anunțat deja că va include fonduri speciale pentru acest proiect.

Guvernul bulgar vede Eurovisionul ca pe o oportunitate majoră de promovare a imaginii țării pe plan internațional. Cu toate acestea, organizarea competiției vine la pachet cu costuri uriașe, estimate la zeci de milioane de euro.

Cum va fi finanțat Eurovision 2027

Viceprim-ministrul și ministrul de finanțe al Bulgariei, Galab Donev, a anunțat că bugetul de stat pentru 2026 va include o linie specială dedicată organizării Eurovision 2027. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, unde oficialii au celebrat victoria obținută de Dara la .

Și premierul Rumen Radev a vorbit despre succesul artistei, pe care l-a descris drept „un succes uriaș pentru Bulgaria”. Acesta a anunțat că urmează întâlniri cu reprezentanții BNT și cu mai mulți miniștri pentru stabilirea etapelor de organizare. Potrivit autorităților, concursul reprezintă o oportunitate majoră pentru promovarea imaginii Bulgariei la nivel european și internațional.

Finanțarea Eurovision este realizată, de regulă, din mai multe surse: contribuții ale statului gazdă, fonduri ale Uniunii Europene de Radiodifuziune, sponsorizări, vânzări de bilete și alte activități comerciale asociate competiției. Cu toate acestea, cea mai mare parte a costurilor este suportată de țara organizatoare.

Cât au costat edițiile recente și care sunt estimările?

Organizarea Eurovision presupune investiții uriașe, iar costurile diferă de la o ediție la alta, în funcție de amploarea show-ului și de infrastructura pregătită de statul gazdă. Estimările arată că un astfel de eveniment poate costa în jur de 30 de milioane de euro, însă unele ediții au depășit cu mult această sumă.

Elveția, care a găzduit Eurovision 2025 la Basel, a avut un buget estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, însă costurile totale au ajuns aproape de 65 de milioane de euro. În Suedia, ediția din 2024 organizată la Malmö a costat aproximativ 28 de milioane de euro.

De asemenea, Marea Britanie a investit între 23 și 32 de milioane de euro pentru , prin contribuții din partea BBC, a guvernului și a autorităților locale. În cazul Austria, care organizează ediția din 2026, cifrele oficiale nu au fost publicate încă, însă estimările inițiale indicau cheltuieli de peste 30 de milioane de euro doar pentru televiziunea publică.

Ce pași au anunțat autoritățile și ce impact se așteaptă?

După mai mulți ani în care Bulgaria a lipsit de la Eurovision din motive financiare, a readus țara în centrul atenției europene. Autoritățile de la Sofia speră acum ca organizarea competiției să genereze beneficii importante pentru turism, economie și imaginea internațională a Bulgariei.

Guvernul bulgar pregătește deja primele etape logistice și financiare pentru eveniment, iar întâlnirile dintre oficiali și reprezentanții televiziunii publice urmează să stabilească strategia de organizare. În paralel, autoritățile încearcă să transforme Eurovision 2027 într-un proiect de imagine capabil să atragă turiști, investiții și atenția întregii Europe asupra Bulgariei, notează Playtech.