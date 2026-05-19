PSD îl atacă pe Bolojan pentru „traficul de influență" din programul SAFE. Acuzații de corupție la nivelul Guvernului

PSD îl atacă pe Bolojan pentru „traficul de influență” din programul SAFE. Acuzații de corupție la nivelul Guvernului

Adrian A
19 mai 2026, 14:36
PSD îl atacă pe Bolojan pentru traficul de influență din programul SAFE. Acuzații de corupție la nivelul Guvernului
Sursa foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Cuprins
  1. PSD acuză „trafic de influență” pe programul SAFE
  2. Numire „cu cântec” în Guvern

Oana Gheorghiu a reușit să mai provoace un scandal din care să se hrănească PSD-ul. Cel al contractului de consultanță pentru programul SAFE semnat cu o firmă de avocatură din Germania, unde lucrează chiar consilierul ei personal. PSD acuză un „trafic de influență” la nivel guvernamental.

PSD acuză „trafic de influență” pe programul SAFE

PSD a transmis un comunicat de presă în care lansează acuzații grave la adresa premierului demis Ilie Bolojan, susținând existența unor nereguli în legătură cu negocieri purtate la nivel guvernamental privind fondurile europene din programul SAFE, destinat înzestrării Armatei Române.

PSD vorbește despre „trafic de influență” și solicită intervenția procurorilor.

„PSD denunță traficul de influență scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înțelegeri secrete între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni și care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE).”

Social-democrații ridică semne de întrebare cu privire la modul în care ar fi fost selectată o firmă de avocatură care ar fi consiliat Guvernul în aceste discuții, susținând existența unui posibil conflict de interese.

„Având în vedere că împrumuturile angajate de România prin programul SAFE vor fi rambursate din taxele și impozitele colectate la bugetul de stat, premierul demis, Ilie Bolojan, are obligația legală și politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice.

Așadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiții obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente?”

Numire „cu cântec” în Guvern

Și dacă tot este vorba despre consilierul Oanei Gheorghiu, PSD îl somează pe Ilie Bolojan să explice cum a ajuns fostul liberal acolo.

„Mai mult decât atât, premierul demis, Ilie Bolojan, trebuie să răspundă în fața cetățenilor și a legii pentru breșa de securitate pe care a produs-o prin instalarea fostului deputat și candidat PNL, Cristian Băcanu, în funcția de consilier onorific al viceprim-ministrului demis, Oana Gheorghiu, având în vedere că acesta a fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocierile dintre Guvernul României și furnizorul german.

Cum au permis vicepremierul demis și premierul demis ca acest personaj, aflat într-un vădit conflict de interese, să aibă acces la informații guvernamentale sensibile care puteau favoriza furnizorul german de armament în negocierile secrete purtate cu statul român?”, mai  arată comunicatul PSD.

Comunicat de presă PSD – Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului pentru fondurile din programul SAFE – 19.05.2026

Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
