 Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 18:08
Sursa foto simbol: Pixabay
Cireșele sunt vedetele piețelor la ora actuală, însă prețurile de la începutul anului 2026 au surprins cumpărătorii. Un singur kilogramul poate să coste chiar și 170 de lei în anumite piețe.

De ce sunt prețurile din România mult mai mari decât în restul Europei

În România, prețul cireșelor la început de sezon depășește pragul de 100 de lei pe kilogram, însă în restul Europei prețul este decent.

Potrivit datelor furnizate de Selina Wamucii, în Italia, prețurile pe piața se situează între 10,14 și 16,92 euro per kilogram, în timp ce pe piața angro acestea variază între 7,14 și 11,93 euro.

Spania afișează prețuri mai accesibile, cuprinse între 7,50 și 13,49 euro în orașe precum Madrid sau Barcelona, deși la Sibiu, cireșele de import spaniol s-au vândut chiar și cu 180 de lei kilogramul la finalul lunii aprilie.

În Germania și Bulgaria, situația prețurilor este mult mai relaxată pentru consumatori:

  • În Germania, un kilogram costă între 2,05 și 6,91 euro, fiind considerabil mai ieftin decât în sudul continentului.
  • Bulgaria oferă cele mai mici prețuri din Europa, unde cireșele se vând în retail cu sume cuprinse între 1,35 și 3,60 euro per kilogram.
  • Pe piața angro din Bulgaria, estimările pentru 2026 indică valori minime de sub un euro pe kilogram

Cireșele sunt vedetele care au apărut deja în piețele din Oradea

Primele cireșe românești au apărut deja în Piața Cetate din Oradea, dar marfa este puțină și prețul este de aproximativ 80 de lei pe kilogram (circa 16 euro).

Din cauza costului ridicat, oamenii nu cumpără mult, ci aleg mai degrabă „de poftă”, câte un sfert sau jumătate de kilogram, în special pentru copii.

Producătorii locali estimează totuși că prețul va scădea spre 50 de lei, adică aproximativ 9,5 euro, pe măsură ce oferta din zonă va crește în perioada următoare și fructele vor fi culese în cantități mai mari.

Ce prețuri sunt afișate la tarabele din Galați

În piețele din Galați, situația este similară.  Prețurile ajung la 70–80 de lei în funcție de marfă, iar cumpărătorii aleg să cumpere cantități mici doar pentru a gusta.

Pe lângă produsele autohtone, în piețe se găsesc și cireșe aduse din import care ating pragul de 100 de lei pe kilogram. Deși cireșele sunt la mare căutare la început de sezon, mulți clienți se orientează către căpșuni, care sunt mai ușor de găsit și au prețuri mult mai accesibile în această perioadă.

