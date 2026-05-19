B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă

Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă

Adrian Teampău
19 mai 2026, 14:58
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Acuzații de agresiune sexuală la un club de box
  2. Antrenorul a fost reținut pentru 24 de ore

Acuzații de agresiune sexuală la un club de box din Capitală. Poliția a deschis o anchetă și a reținut un antrenor, suspectat de viol asupra unei minore.

Acuzații de agresiune sexuală la un club de box

Un bărbat de 49 de ani, bănuit de viol asupra unui minor, agresiune sexuală şi lovire sau alte violenţe, toate în formă continuată, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliția a luat aceste măsuri după ce individul ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecţie provizoriu. Aceste acuzații de agresiune sexuală au fost formulate cu privire un antrenor de box.

Potrivit unor surse judiciare. individul ar fi abuzat o elevă de la clubul unde antrena, încă de pe vremea când fata avea 14 ani. Conform cercetărilor, s-a stabilit că, în perioada septembrie 2023 – aprilie 2026, antrenorul a profitat de faptul că minora nu-și putea exprima voința și ar fi violat-o în mod repetat, în incinta unei săli de antrenament din Sectorul 5, precum şi la alte adrese. El este acuzat că ar fi lovit-o, de asemenea, în mod repetat.

Poliţiştii Capitalei – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în acest dosar. Sesizarea iniţială a fost făcută pe 17 mai, prin apel la numărul de urgență 112.

Polițiștii de la Secţia 19 Poliţie au fost sesizați că o minoră de 17 ani ar fi fost victima unor abuzuri repetate, comise de un bărbat de 49 de ani, pe parcursul mai multor ani. Autoritățile au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu, care includea obligativitatea montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. Acesta ar fi refuzat însă punerea în aplicare a măsurii.

Antrenorul a fost reținut pentru 24 de ore

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliția Capitalei, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Împotriva lui s-au formulat mai multe acuzații de agresiune sexuală dar și de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

„Faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu”, precizează Poliţia.

Cercetările sunt derulate de polițiștii de la Secţia 19 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. După perchezițiile domiciliare bărbatul a fost dus la audieri urmând să fie luate măsurile ce se impun, conform legii.

„Cu privire la săvârşirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată şi lovire sau alte violenţe, în formă continuată, cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, precizează Poliţia.

Tags:
Citește și...
România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
Eveniment
România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Externe
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători
Eveniment
Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători
Tribunalul Mureș a decis. Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a incendiat casa
Eveniment
Tribunalul Mureș a decis. Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a incendiat casa
Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private
Eveniment
Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private
Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)
Eveniment
Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)
Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”
Eveniment
Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”
Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă
Eveniment
Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă
(FOTO) 14 animale au fost ținute în condiții improprii într-un apartament din Sectorul 5/Proprietara era internată în spital
Eveniment
(FOTO) 14 animale au fost ținute în condiții improprii într-un apartament din Sectorul 5/Proprietara era internată în spital
Premieră pentru România în misiunile NATO: un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Incident fără precedent în spațiul aerian NATO
Eveniment
Premieră pentru România în misiunile NATO: un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Incident fără precedent în spațiul aerian NATO
Ultima oră
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
16:03 - Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători