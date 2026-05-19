Acuzații de agresiune sexuală la un din Capitală. Poliția a deschis o și a reținut un antrenor, suspectat de asupra unei minore.

Acuzații de agresiune sexuală la un club de box

Un bărbat de 49 de ani, bănuit de viol asupra unui minor, agresiune sexuală şi lovire sau alte violenţe, toate în formă continuată, a fost reţinut pentru 24 de ore. a luat aceste măsuri după ce individul ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecţie provizoriu. Aceste acuzații de agresiune sexuală au fost formulate cu privire un antrenor de box.

Potrivit unor surse judiciare. individul ar fi abuzat o elevă de la clubul unde antrena, încă de pe vremea când fata avea 14 ani. Conform cercetărilor, s-a stabilit că, în perioada septembrie 2023 – aprilie 2026, antrenorul a profitat de faptul că minora nu-și putea exprima voința și ar fi violat-o în mod repetat, în incinta unei săli de antrenament din Sectorul 5, precum şi la alte adrese. El este acuzat că ar fi lovit-o, de asemenea, în mod repetat.

Poliţiştii Capitalei – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în acest dosar. Sesizarea iniţială a fost făcută pe 17 mai, prin apel la numărul de urgență 112.

Polițiștii de la Secţia 19 Poliţie au fost sesizați că o minoră de 17 ani ar fi fost victima unor abuzuri repetate, comise de un bărbat de 49 de ani, pe parcursul mai multor ani. Autoritățile au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu, care includea obligativitatea montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. Acesta ar fi refuzat însă punerea în aplicare a măsurii.

Antrenorul a fost reținut pentru 24 de ore

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliția Capitalei, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Împotriva lui s-au formulat mai multe acuzații de agresiune sexuală dar și de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

„Faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu”, precizează Poliţia.

Cercetările sunt derulate de polițiștii de la Secţia 19 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. După perchezițiile domiciliare bărbatul a fost dus la audieri urmând să fie luate măsurile ce se impun, conform legii.

„Cu privire la săvârşirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată şi lovire sau alte violenţe, în formă continuată, cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, precizează Poliţia.