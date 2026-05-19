B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Apple amână lansarea celui mai așteptat model de iPhone. Ce probleme are aparatul

Apple amână lansarea celui mai așteptat model de iPhone. Ce probleme are aparatul

Adrian Teampău
19 mai 2026, 14:32
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Apple amână lansarea celui mai așteptat model de iPhone. Ce probleme are aparatul
Sursa Foto: Hepta/ Sven Hoppe
Cuprins
  1. Apple are probleme cu primul iPhone pliabil
  2. Fanii iPhone mai au de așteptat

Apple amână lansarea unuia dintre cele mai așteptate telefoane dezvoltate de companie, iPhone Ultra, primul dispozitiv pliabil. Conform programării inițiale gadgetul urma să fie prezentat undeva în toamnă. 

Apple are probleme cu primul iPhone pliabil

Spre deosebire de rivalii de la Samsung, care au ajuns la cel de-al șaptelea model pliabil, Apple nu s-a grăbit să implementeze această tehnologie. Aceasta în ciuda atracției pe care dispozitivele pliabile o exercită asupra utilizatorilor. Cu toate acestea, de mai multă vreme, compania lucrează la dezvoltarea unui astfel de gadget. Proiectul care urma să fie prezentat undeva în toamnă, sub titulatura iPhone Ultra, pare că s-a împotmolit.

Inginerii companiei se confruntă cu o problemă legată de fiabilitatea unui astfel de dispozitiv. Or, miza pe care o implică lansarea unui telefon pliabil este uriașă, astfel că nu sunt permise eșecuri. Apple nu este dispusă să lanseze un produs care nu respectă standardele sale de calitate.

Principala problemă este mecanismul de pliere – balamaua. Producătorul american și-ar dori ca ecranul să nu prezinte nici o cută vizibilă în zona balamalei, lucru greu de obținut. De altfel, nici cei de la Samsung nu au reușit o astfel de performanță, în ciuda eforturilor pe care le-au făcut. În plus, balamaua trebuie să reziste la zeci sau chiar sute de mii de plieri, fără să afecteze ecranul OLED.

Or, potrivit unor informații scurse pe surse, balamaua iPhone Ultra nu ar rezista suficient de bine la utilizare intensă. Mecanismul s-ar uza prea repede, drept care aparatul nu poate intra în producție.

Fanii iPhone mai au de așteptat

Sursele nu indică și alte probleme pe care inginerii Apple le-ar întâmpina la proiectarea dispozitivului. Chiar și așa, lansarea din 2026 pare tot mai puțin sigură. Telefoanele pliabile sunt produse complicate, chiar și după mai mulți ani de evoluție.

Acest lucru se vede și la modelele Galaxy Z Fold: Chiar dacă au devenit mai fiabile în timp, testele de uzură au arătat că balamalele pot dezvolta zgomote, pot acumula praf sau pot schimba senzația la deschidere și închidere după utilizare îndelungată.

Pe de altă parte, Apple și-a construit un renume în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea produselor pe care le-a lansat. Chiar dacă a intrat mai târziu într-o competiție, pe o anumită piață, produsul pe care l-a lansat s-a dovedit a fi superior altora.

Experții spun că există posibilitatea ca o variantă iPhone Ultra să fie lansată alături de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, dar în serie limitată. Dispozitivul ar avea un preț foarte ridicat și ar fi destinat testării reacției din piață.

Tags:
Citește și...
Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
IT&C
Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Externe
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
ChatGPT vrea să intre direct în finanțele personale ale utilizatorilor. Cum ar putea funcționa conectarea conturilor bancare
IT&C
ChatGPT vrea să intre direct în finanțele personale ale utilizatorilor. Cum ar putea funcționa conectarea conturilor bancare
Schimbare majoră pe piața muncii datorită IA: Meseriile care devin esențiale în noua eră industrială
IT&C
Schimbare majoră pe piața muncii datorită IA: Meseriile care devin esențiale în noua eră industrială
Meta vine cu o nouă funcţie socială, numită Instants, care va fi disponibilă atât în Instagram, cât şi ca aplicaţie separată
IT&C
Meta vine cu o nouă funcţie socială, numită Instants, care va fi disponibilă atât în Instagram, cât şi ca aplicaţie separată
Val de concedieri în sectorul tech. LinkedIn va elimina posturi din mai multe echipe la nivel mondial
IT&C
Val de concedieri în sectorul tech. LinkedIn va elimina posturi din mai multe echipe la nivel mondial
Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
IT&C
Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
IT&C
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
IT&C
Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
IT&C
B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
Ultima oră
17:18 - A murit tatăl lui Daniel Pavel. Prezentatorul TV își înmormântează părintele în ziua marii finale „Desafio”
17:11 - Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux