Apple amână lansarea unuia dintre cele mai așteptate telefoane dezvoltate de companie, iPhone Ultra, primul dispozitiv pliabil. Conform programării inițiale gadgetul urma să fie prezentat undeva în toamnă.

Apple are probleme cu primul iPhone pliabil

Spre deosebire de rivalii de la , care au ajuns la cel de-al șaptelea , Apple nu s-a grăbit să implementeze această tehnologie. Aceasta în ciuda atracției pe care dispozitivele pliabile o exercită asupra utilizatorilor. Cu toate acestea, de mai multă vreme, compania lucrează la dezvoltarea unui astfel de gadget. Proiectul care urma să fie prezentat undeva în toamnă, sub titulatura , pare că s-a împotmolit.

Inginerii companiei se confruntă cu o problemă legată de fiabilitatea unui astfel de dispozitiv. Or, miza pe care o implică lansarea unui telefon pliabil este uriașă, astfel că nu sunt permise eșecuri. Apple nu este dispusă să lanseze un produs care nu respectă standardele sale de calitate.

Principala problemă este mecanismul de pliere – balamaua. și-ar dori ca ecranul să nu prezinte nici o cută vizibilă în zona balamalei, lucru greu de obținut. De altfel, nici cei de la Samsung nu au reușit o astfel de performanță, în ciuda eforturilor pe care le-au făcut. În plus, balamaua trebuie să reziste la zeci sau chiar sute de mii de plieri, fără să afecteze ecranul OLED.

Or, potrivit unor informații scurse pe surse, balamaua iPhone Ultra nu ar rezista suficient de bine la utilizare intensă. Mecanismul s-ar uza prea repede, drept care aparatul nu poate intra în producție.

Fanii iPhone mai au de așteptat

Sursele nu indică și alte probleme pe care inginerii Apple le-ar întâmpina la proiectarea dispozitivului. Chiar și așa, lansarea din 2026 pare tot mai puțin sigură. Telefoanele pliabile sunt produse complicate, chiar și după mai mulți ani de evoluție.

Acest lucru se vede și la modelele Galaxy Z Fold: Chiar dacă au devenit mai fiabile în timp, testele de uzură au arătat că balamalele pot dezvolta zgomote, pot acumula praf sau pot schimba senzația la deschidere și închidere după utilizare îndelungată.

Pe de altă parte, Apple și-a construit un renume în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea produselor pe care le-a lansat. Chiar dacă a intrat mai târziu într-o competiție, pe o anumită piață, produsul pe care l-a lansat s-a dovedit a fi superior altora.

Experții spun că există posibilitatea ca o variantă iPhone Ultra să fie lansată alături de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, dar în serie limitată. Dispozitivul ar avea un preț foarte ridicat și ar fi destinat testării reacției din piață.