B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă

Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 15:04
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă
sursă foto: ISUJ Vaslui
Cuprins
  1. Ce fel de proiectile au fost descoperite în urma unor săpături
  2. Câte elemente periculoase au fost găsite

În urma unor săpături la rețeaua de apă din localitatea Mărășeni, județul Vaslui, a fost descoperit un depozit de muniție neexplodată. Descoperirea datează din Al Doilea Război Mondial.

Ce fel de proiectile au fost descoperite în urma unor săpături

Misiunea pirotehniștilor a început după ce lucrările la rețeaua de apă au fost oprite brusc din cauza descoperirii. Specialiștii sosiți la fața locului au demarat verificări amănunțite în sol, acțiune care s-a întins pe parcursul a două zile.

Reprezentanții ISU Vaslui au explicat cum a debutat această operațiune de amploare și ce au găsit la primele verificări.

„Elementele de muniţie au fost descoperite în timpul lucrărilor de aducţiune a apei. Iniţial au fost identificate patru proiectile explozive calibrul 75 milimetri. În urma operaţiunilor de detectare, dezgropare şi identificare, pirotehniştii au mai asanat, în cursul zilei de luni, 28 de proiectile, proiectile perforante şi tuburi de proiectile de diverse calibre”, a informat ISU Vaslui.

Câte elemente periculoase au fost găsite

Căutările au continuat și în dimineața următoare, deoarece existau suspiciuni mari că în zonă se mai află și alte resturi de armament din timpul războaielor. Zona a fost scanată din nou cu detectoarele de metale.

Oficialii instituției au oferit detalii și despre continuarea investigațiilor din teren.

„Marţi dimineaţă, echipa pirotehnică a continuat operaţiunile în zonă, în urma verificărilor fiind descoperite încă două proiectile explozive calibrul 75 de milimetri”, au adăugat reprezentanții ISU Vaslui.

Toate aceste elemente periculoase au fost ridicate și transportate în siguranță, urmând să fie distruse. În acest context, salvatorii le reamintesc oamenilor că au obligația legală de a suna imediat la numărul de urgență dacă găsesc astfel de obiecte.

Tags:
Citește și...
România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
Eveniment
România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Externe
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători
Eveniment
Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători
Tribunalul Mureș a decis. Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a incendiat casa
Eveniment
Tribunalul Mureș a decis. Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a incendiat casa
Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private
Eveniment
Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private
Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)
Eveniment
Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)
Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”
Eveniment
Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”
Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă
Eveniment
Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă
(FOTO) 14 animale au fost ținute în condiții improprii într-un apartament din Sectorul 5/Proprietara era internată în spital
Eveniment
(FOTO) 14 animale au fost ținute în condiții improprii într-un apartament din Sectorul 5/Proprietara era internată în spital
Premieră pentru România în misiunile NATO: un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Incident fără precedent în spațiul aerian NATO
Eveniment
Premieră pentru România în misiunile NATO: un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Incident fără precedent în spațiul aerian NATO
Ultima oră
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
16:03 - Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători