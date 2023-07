Clădirea prăbușită în Brazilia: Bilanțul deceselor a ajuns la 14. Pompierii au încetat căutările

Încă trei trupuri neînsuflețite au fost descoperite printre dărâmăturile clădirii în Brazilia. Astfel, bilanțul victimelor a ajuns la 14 morți, iar pompierii au încheiat căutările.

Clădirea situată la periferia orașului Recife din statul brazilian Pernambuco, în nord-estul Braziliei, potrivit Reuters, s-a prăbușit vineri, din senin. Aceasta era ocupată ilegal și fusese declarată nesigură. În total, 11 persoane cu vârste între 5 și 45 de ani au fost rănite în prăbușire. De asemenea, o femeie în vârstă de 65 de ani și două adolescente au fost salvate în viață.

🔴 BRAZIL 🇧🇷| At least 3 residents killed and 15 trapped under the rubble after the collapse of a building in the Janga district, outskirts of the city of , State of Pernambuco (northeast). The heavy rains of last few days in the coastal city may have caused the accident.

— Nanana365 (@nananamedia365)