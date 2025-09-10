B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 08:12
Foto: Claudiu Crețu / Facebook

Apar noi informații despre acuzațiile aduse de procurorii DNA directorului general al ELCEN, Claudiu Crețu. Marți, anchetatorii au făcut mai multe percheziții în acest dosar de dare și luare de mită.

Cuprins

  • Ce acuzații îi sunt aduse lui Claudiu Crețu
  • Ce trecut are Claudiu Crețu

Ce acuzații îi sunt aduse lui Claudiu Crețu

Tot marți, Crețu a fost audiat la DNA. El a fost plasat sub control judiciar și are interdicție de a-și exercita funcția.

Acesta e acuzat în legătură cu o mită de 40.000 lei de la un afacerist din Republica Moldova, care are interese și în Rusia, în schimbul urgentării plății a trei facturi de peste 7 milioane de lei, susțin sursele Digi24.

Aceleași surse spun că el ar fi intermediat mita, iar banii ar fi fost dați de fratele cetățeanului moldovean cu afaceri în Rusia, Valeriu Slivinschi. Totul s-ar fi întâmplat anul acesta. Compania celor doi, în ultimii ani, ar fi primit mai multe contracte în domeniul energiei în valoare de sute de milioane de lei.

Perchezițiile s-au făcut la sediul ELCEN, acasă la persoanele vizate și la sediile unor societăți comerciale.

Ce trecut are Claudiu Crețu

Înainte să ajungă director general al ELCEN, Claudiu Crețu a fost director general la Compania Municipală Termoenergetica București, administrator special la ELCEN, director adjunct la RADET, consilier la Ministerul Finanțelor.

Mai înainte, între 2005 și 2013, a fost ofițer MAI la “Protecţie internă și activități de prevenire și control intern”, iar între 2013 și 2014 a fost detaşat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Integritate Colaborare cu alte ministere și entități.

Crețu e absolvent de liceu teologic în Galați și de Facultate de Teologie. El a făcut și Facultatea de Drept a Academiei de Poliție A.I.Cuza.

