Acasa » Politică » Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?

Ana Maria
22 apr. 2026, 15:22
Sursă foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Cuprins
  1. Președintele UDMR a anunțat decizia. Care sunt prioritățile pe termen lung ale coaliției
  2. Cum va funcționa Guvernul fără miniștrii PSD
  3. Cine mai susține Guvernul Bolojan în acest moment

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri că formațiunea sa va continua să facă parte din Guvernul Bolojan chiar și în scenariul în care miniștrii Partidul Social Democrat vor demisiona.

Guvernarea trebuie să meargă mai departe, noi rămânem în echipa de guvernare și încercăm să facem treaba”, a spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a anunțat decizia. Care sunt prioritățile pe termen lung ale coaliției

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că, dincolo de tensiunile actuale, este esențială formarea unei majorități stabile pentru a gestiona marile probleme economice și reformele asumate.

„Important ar fi pe termen lung să găsim un guvern majoritar pentru a rezolva problemele cele mai importante de la deficit la PNRR”, a mai declarat Kelemen Hunor, potrivit G4Media.

Cum va funcționa Guvernul fără miniștrii PSD

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a explicat că există deja un scenariu de lucru în cazul retragerii social-democraților din Executiv: „Am discutat despre funcționarea Guvernului în situația ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage. Am convenit să înlocuim locurile vacante cu titularii portofoliilor care rămân”.

Cine mai susține Guvernul Bolojan în acest moment

Prin această poziționare, UDMR devine al doilea partid, după Uniunea Salvați România, care a anunțat că rămâne alături de Guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care PSD și-a retras sprijinul politic.

Situația politică actuală deschide mai multe scenarii privind viitorul guvernării, inclusiv varianta unui Executiv care funcționează fără sprijinul unuia dintre partenerii principali. În astfel de condiții, capacitatea Guvernului de a adopta rapid măsuri esențiale ar putea fi afectată, mai ales în contextul presiunilor legate de deficitul bugetar și implementarea reformelor asumate la nivel european.

Totodată, discuțiile dintre partide ar putea continua în paralel, în încercarea de a reconstrui o majoritate parlamentară stabilă, care să asigure predictibilitate atât pe plan intern, cât și în relația cu partenerii externi.

PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
