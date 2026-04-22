Percheziții la traficanții de droguri din trei județe. Clienții erau selectați dintre elevii de liceu

Adrian Teampău
22 apr. 2026, 10:23
Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Percheziții la traficanți de droguri
  2. Droguri plătite de elevi în criptomonede

Percheziții în trei județe, Gorj, Mehedinți și Timiș, la traficanți de droguri care își selectau clientela, cu precădere, din rândul elevilor de liceu. Autoritățile caută să identifice persoanele implicate în distribuția substanțelor interzise. 

Percheziții la traficanți de droguri

Polițiștii au descins în peste 20 de  locații, miercuri dimineaţă, în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Timiş, la persoane suspectate de trafic de droguri. Mai multe percheziții au fost dispuse într-un dosar de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc şi efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Ancheta vizează, în special, patru persoane din județul Gorj care au constituit o grupare de crimă organizată. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, din probele administrate a reieşit că gruparea a obținut sume importante de bani din comercializarea de droguri. Din actele de umrărire penală a rezultat că liderul grupării îi învăța pe ceilalți membri cum să prepare și să porționeze drogurile pentru vânzare.

Ulterior, la grupul infracţional ar fi aderat alte şapte persoane, având ca atribuţii principale transportarea şi vânzarea substanţelor interzise. Alte două persoane aflate în anturajul grupării de criminalitate organizată, ar fi intrat în circuitul de comercializare de droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive.

Anchetatorii au mai stabilit că drogurile erau vândute fie de „rețeaua de distribuție”, fie direct de cei patru membri ai grupării. De asemenea, pentru a fi mai puțin vizibili, aceștia au implementat și un sistem „dead drop”. Dozele de drog erau plasate în anumite locații, iar cumpărătorii primeau coordonatele, le ridicau și făceau plata.

Droguri plătite de elevi în criptomonede

Autoritățile care au demarat ancheta și au inițiat aceste percheziții au mai constatat că parte dintre clienți erau îndemnați să plătească „marfa” în criptomonede, mai dificil de depistat. De altfel, membrii grupării ar fi convertit sumele de bani obţinute în criptomonede pe care le-ar fi depus în portofele electronice.

Prețurile de vânzare porneau de la 100 de lei pentru un gram. Pentru fidelizarea clienților, traficanții aplicau și reduceri, preţul solicitat pentru o punguţă cu trei grame de substanţă fiind de 250 de lei. Pe parcursul urmăririi penale au fost confiscate diferite cantităţi de droguri şi substanţe psihoactive şi au fost identificaţi mai mulţi consumatori. Clienții erau selectați din rândul elevilor unor instituţii de învăţământcu vârste de 15 ani.

„Astăzi, 22 aprilie, poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Timiş, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj”, a transmis IPJ Gorj prin purtătorul de cuvânt.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Craiova, Timişoara, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova şi Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara.

