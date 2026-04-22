Liderii Partidul Social Democrat au votat în unanimitate, în ședința BPN, retragerea miniștrilor din Executiv, în plină criză politică. Potrivit unor surse din interiorul partidului, demisiile ar urma să fie depuse chiar în cursul zilei de mâine.

„Așteptăm terminarea consultărilor pentru depunerea demisiilor. Cel mai probabil mâine, înainte de ședință. Nu vor participa la ședință nici miniștrii, nici secretarii de stat PSD”, au declarat unele surse politice.

Ce se întâmplă cu activitatea Guvernului după retragerea miniștrilor

Pentru a evita blocaje în funcționarea Executivului, atribuțiile ministerelor conduse de PSD ar urma să fie preluate temporar de secretari de stat sau de alți membri ai Guvernului din partea PNL, USR sau .

În același timp, procedura legală presupune ca premierul Ilie Bolojan să trimită demisiile la Președinția României în termen de 5 zile, iar președintele Nicușor Dan are la dispoziție încă 15 zile pentru a semna decretele.

Se pregătește PSD pentru o retragere totală din Guvern?

Surse politice indică faptul că social-democrații iau în calcul și retragerea completă din structurile guvernamentale, în funcție de evoluția situației politice și de eventualul demers privind o moțiune de cenzură.

„Retragem secretarii de stat și prefecții dacă ajungem la moțiune. Nu poate să ne prindă moțiunea cu oameni în guvern”, au mai reiterat sursele, potrivit .

În acest context, este posibilă și demisia lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Urmează retragerea miniștrilor PSD. Cine ar putea prelua, interimar, ministerele

Potrivit unor surse politice, portofoliile lăsate libere ar urma să fie redistribuite temporar către alți membri ai Guvernului:

Transporturi – Ilie Bolojan

Justiție – Cătălin Predoiu

Sănătate – Cseke Attila

Agricultură – Diana Buzoianu

Energie – Radu Miruță

Muncă – Oana Țoiu

Aceste propuneri ar urma să fie înaintate pentru aprobare președintelui.

Ce spune Ilie Bolojan despre scenariul retragerii PSD

Premierul a declarat că există deja un plan pentru a asigura continuitatea guvernării și evitarea blocajelor administrative.

”Am discutat despre funcționarea Guvernului, în situația ipotetică în care miniștriii PSD s-ar putea retrage din Guyern. Vom lua decizii și vor fi înlocuiți pentru ca proiectele aflate în derulare să continue și să nu avem parte de blocaje.

Este vorba despre proiectele care țin în special de PNRR, pentru că aici trebuie să respectăm niște jaloane, dintre acetea jumătate țin de Guvern. Vom încerca să menținem o situație cât mai aproape de normal, în condițiile date.

Vă vom ține la curent în funcție de evoluția situației.”, a declarat Bolojan.