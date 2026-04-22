Matematica deschide uși în aproape orice domeniu, nu doar în cele tehnice, ci și în medicină, economie, drept sau chiar în artă. Numeroase studii arată că elevii care o înțeleg bine au șanse mai mari de reușită profesională.

Cu toate acestea, situația din România este îngrijorătoare. Rezultatele testelor PISA arată că, la 15 ani, unul din doi elevi nu știe să calculeze nici măcar un procent dintr-un număr. În acest context, specialiștii caută soluții pentru a face matematica mai atractivă și mai ușor de înțeles pentru .

De ce ajunge matematica să fie atât de greu de înțeles pentru elevi

Problemele apar mai devreme decât ne-am aștepta, iar efectele se văd clar până la finalul gimnaziului. La un eveniment organizat în , profesori, părinți, elevi și ONG-uri au discutat deschis despre dificultățile tot mai mari pe care copiii le întâmpină. Contrastul este evident și îngrijorător.

„Ne zbatem între două extreme când vine vorba de matematică. Pe de o parte avem o elită, olimpici naționali de top. Pe de altă parte un procent foarte mare, mai mult de jumătate dintre copiii care termină gimnaziul sunt într-o zonă de analfabetism funcțional. Nu au capacitatea să înțeleagă ce e un procent dintr-un număr.”, a transmis Maria Predoiu, cofondator și director executiv , pentru stirileprotv.ro.

În același timp, specialiștii atrag atenția că interesul pentru matematică există încă de la început. Pe parcurs însă, mulți elevi îl pierd.

„Matematica este peste tot. Foarte mulți copii la vârste fragede descoperă jocuri cu cifre, dar din diverse motive când ajung în școală unii dintre ei pierd acest contact”, a spus Radu Gologan , președintele .

Ce soluții există pentru a îmbunătăți nivelul la matematică al elevilor

Imaginea de ansamblu rămâne îngrijorătoare, mai ales dacă ne uităm la rezultatele de la PISA 2022. Aproape jumătate dintre absolvenții de gimnaziu au demonstrat un nivel extrem de scăzut la . Acest lucru arată că metodele clasice nu mai dau randament pentru o mare parte dintre elevi.

În acest context, tot mai mulți specialiști vorbesc despre nevoia unor abordări diferite. Acestea ar trebui să fie mai apropiate de modul în care copiii învață natural. Învățarea prin joacă este una dintre soluțiile care capătă teren.

„Proiectul acesta a arătat că matematica poate să devină o materie preferată, atunci când este predată foarte aproape de orizontul de interes al elevilor, când este predată ca joc, când este stimulată competitivitatea și există o structură de învățare ca a unui campionat de fotbal”, a explicat Luciana Antoci, consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului.

Din perspectiva elevilor, aplicabilitatea practică face diferența și îi motivează să învețe. „Putem calcula și TVA-ul, câte putem cumpăra și alte chestii mai complexe. De exemplu lungimea unui obiect, aria sau volumul. E o chestie de propria inițiativă la matematică. Recomand cel puțin 10 minute pe zi să faceți matematică”, a mai delcarat Frank-Junior Dorenkamp, elev în clasa a VIII-a, pentru sursa meționată.

Chiar dacă rezultatele sunt slabe, studiile arată că atât părinții, cât și elevii conștientizează importanța matematicii. Cu toate acestea, acest lucru nu se reflectă încă în performanțele lor.