Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr

Adrian Teampău
22 apr. 2026, 15:02
Sursa Foto: Facebook - Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul de a ajunge să joace fotbal alături de fiul său. Cei doi vor fi colegi de echipă la Al‑Nassr. 

Cristiano Ronaldo coleg cu fiul său

Starul portughez este tot mai aproape de a-şi vedea visul îndeplinit. Cristiano Ronaldo își dorește să joace fotbal în aceeași echipă cu fiul său, cel mare. Iar acest lucru este pe cale să se întâmple la echipa de fotbal Al-Nassr, anunţă mass-media saudită, citată de Goal.com.

Conform publicației Al Weeam News, conducerea lui Al-Nassr analizează posibilitatea integrării lui Ronaldo Junior în prima echipă pentru sezonul următor.

Până acum tânărul atacant s-a pregătit la unele dintre cele mai prestigioase academii din fotbalul mondial. El și-a urmat tatăl la Real Madrid, Juventus Torino şi Manchester United. Ulterior s-a stabilit în Arabia Saudită.

Promovare adolescentului de doar 15 ani, ar reprezenta o dovadă semnificativă de încredere în dezvoltarea fizică şi tehnică a acestuia.

Portughezul este vedeta proiectului Al-Nassr

Cristiano Ronaldo rămâne, la 41 de ani, jucătorul central, în jurul căruia  fost construit proiectul clubului Al-Nassr. Perspectiva ca cei doi, tată și fiu, să împartă acelaşi teren a fost mult timp un vis pentru cvintuplul câştigător al Balonului de Aur. Pe de altă parte, ar fi și o lovitură financiară pentru că mulți vor dori să-i vadă la lucru pe cei doi.

Între timp, însă, superstarul portughez continuă să-şi urmărească obiectivul de a atinge borna de 1.000 de goluri. Iar faptul că fiul său va marca unul sau mai multe goluri decisive ar oferi un final de poveste unei carierei deja extraordinare, scrie Goal.com.

Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică, devenind oficial primul fotbalist miliardar din lume, potrivit prestigiosului Bloomberg Billionaires Index. Platforma, care urmărește și evaluează în timp real cele mai mari averi de pe glob, estimează că starul portughez deține în prezent o avere impresionantă de 1,4 miliarde de dolari (aproximativ 1,04 miliarde de lire sterline).

Citește și...
Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Noua provocare din Turcia și reacția lui Gigi Becali: „E vorba de cariera lui”
Sport
Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Noua provocare din Turcia și reacția lui Gigi Becali: „E vorba de cariera lui”
Nadia Comăneci, premiată la Laureus 2026 cu trofeul pentru întreaga activitate: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul” (VIDEO)
Sport
Nadia Comăneci, premiată la Laureus 2026 cu trofeul pentru întreaga activitate: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul” (VIDEO)
Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”
Sport
Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”
Cristi Chivu, noul Mourinho? Verdict surprinzător dat de Alessio Tacchinardi, fost simbol al Juventus: Ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”
Sport
Cristi Chivu, noul Mourinho? Verdict surprinzător dat de Alessio Tacchinardi, fost simbol al Juventus: Ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”
Poli Timișoara a pierdut finala Cupei României cu Dinamo. Primarul Dominic Fritz, huiduit în propriul oraș, la ceremonia de premiere
Sport
Poli Timișoara a pierdut finala Cupei României cu Dinamo. Primarul Dominic Fritz, huiduit în propriul oraș, la ceremonia de premiere
Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal
Sport
Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal
Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
Sport
Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
Sport
Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
Sport
Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
Sport
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
