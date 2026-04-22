Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul de a ajunge să joace fotbal alături de fiul său. Cei doi vor fi colegi de echipă la Al‑Nassr.

este tot mai aproape de a-şi vedea visul îndeplinit. Cristiano Ronaldo își dorește să joace în aceeași echipă cu fiul său, cel mare. Iar acest lucru este pe cale să se întâmple la echipa de fotbal Al-Nassr, anunţă mass-media saudită, citată de .

Conform publicației Al Weeam News, conducerea lui Al-Nassr analizează posibilitatea integrării lui în prima echipă pentru sezonul următor.

Până acum tânărul atacant s-a pregătit la unele dintre cele mai prestigioase academii din fotbalul mondial. El și-a urmat tatăl la Real Madrid, Juventus Torino şi Manchester United. Ulterior s-a stabilit în Arabia Saudită.

Promovare adolescentului de doar 15 ani, ar reprezenta o dovadă semnificativă de încredere în dezvoltarea fizică şi tehnică a acestuia.

Portughezul este vedeta proiectului Al-Nassr

Cristiano Ronaldo rămâne, la 41 de ani, jucătorul central, în jurul căruia fost construit proiectul clubului Al-Nassr. Perspectiva ca cei doi, tată și fiu, să împartă acelaşi teren a fost mult timp un vis pentru cvintuplul câştigător al Balonului de Aur. Pe de altă parte, ar fi și o lovitură financiară pentru că mulți vor dori să-i vadă la lucru pe cei doi.

Între timp, însă, superstarul portughez continuă să-şi urmărească obiectivul de a atinge borna de 1.000 de goluri. Iar faptul că fiul său va marca unul sau mai multe goluri decisive ar oferi un final de poveste unei carierei deja extraordinare, scrie Goal.com.

Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică, devenind oficial primul fotbalist miliardar din lume, potrivit prestigiosului Bloomberg Billionaires Index. Platforma, care urmărește și evaluează în timp real cele mai mari averi de pe glob, estimează că starul portughez deține în prezent o avere impresionantă de 1,4 miliarde de dolari (aproximativ 1,04 miliarde de lire sterline).