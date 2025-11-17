B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Clinica unde a murit fetița de doi ani a fost închisă. Ce nereguli s-au descoperit

Adrian A
17 nov. 2025, 13:34
Foto: Ministerul Sănătății
Cuprins
  1. Ce nereguli s-au descoperit la clinica unde a murit fetița
  2. Tragedia de la clinica stomatologică

Ministerul Sănătății a terminat ancheta deschisă la clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani. Ministerul a decis să închidă clinica și a dat și o amendă de 100.000 de lei.

Ce nereguli s-au descoperit la clinica unde a murit fetița

Activitatea medicală de la clinica unde săptămâna trecută a murit o fetiță de 2 ani, în urma unei anestezii profunde, a fost suspendată de Ministrul Sănătății. În urma controlului, au fost date și mai multe sancțiuni.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei. Raportul de control al Inspecției Sanitare de Stat a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale.”, arată un comunicat al Ministerului Sănătății.

Tragedia de la clinica stomatologică

Vă reamintim că joi la clinica închisă acum de Ministerul Sănătății o fetiță de doar doi ani  a decedat după o anestezie.

Părinții au dus joi după-amiază copilul la dentist pentru două probleme dentare minore, pentru care era nevoie de anestezie. Însă, după ce fetița a fost sedată, aceasta a început să dea semne negative. Medicii au încercat să o resusciteze, au luptat timp de 40 de minute să-i repornească inima, după ce a intrat în stop cardio-respirator. De asemenea, la fața locului a fost chemat un echipaj SMURD.

Potrivit unor surse medicale, copilul a răspuns de două ori manevrelor de resuscitare, însă, la a treia intrare în stop cardiorespirator, inima i s-a oprit definitiv.

Tags:
