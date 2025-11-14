B1 Inregistrari!
Alexandru Rogobete: „Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”/ „Este un ultim apel pe care îl fac”

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 14:08
Sursa foto: captură B1 TV
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un „ultim apel” către clinicile medicale private de la parterul blocurilor care nu funcționează în regulă. Acesta a spus clar: „Închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”.

Ce mesaj a transmis Rogobete

„Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private şi am sancţionat peste 30 de clinici, când spun sancţionat mă refer la sancţiuni consistente. O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate”, a transmis Rogobete, conform Adevărul.

„Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”, a adăugat ministrul.

„Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună”

„Prea mulţi ani la rând, aceste clinici au funcţionat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic şi uite unde am ajuns”, a mai spus Rogobete.

„Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care în 2025 să fac apel public să îşi închidă clinicile dacă funcţionează ilegal, dar este o realitate dură, este o realitate în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un om, copil care moare pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicii lor în loc să o renoveze şi să o reabiliteze şi să respecte normativul aşa cum este el. Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în Bucureşti clinici ale unor somităţi şi vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”, a adăugat.

Declarațiile sale vin după ce o fetiță de doi ani a murit într-un cabinet stomatologic din București.

