B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol

Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol

B1.ro
10 nov. 2025, 10:28
Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol
Sursă foto: Freepik/ @lookstudio
Cuprins
  1. Cum funcționează codul de siguranță „Angel Shot”
  3. Cu ce se ocupă Mic Grup de Inițiativă Civică Locală

Un cod de siguranță folosit în marile orașe europene ajunge și în România, mai exact în Cluj-Napoca. Femeile care se simt în pericol vor putea să le comunice asta angajaților din mai multe localuri, discret, fără să trezească suspiciuni. Tot ce au de făcut este să pronunțe codul de siguranță „Angel Shot”. 

Cum funcționează codul de siguranță „Angel Shot”

Femeile care se simt în pericol pot merge la bar să ceară un „Angel Shot”, iar personalul instruit va acționa pentru protejarea clientei. Intervenția poate presupune escortarea presupusului agresor, chemarea unui taxi sau chiar alertarea autorităților. Inițiativa aparține de „Mic Grup de Inițiativă Civică Locală” și are rolul de a preveni hărțuirea sau agresiunile asupra femeilor.

Codul de siguranță „Angel Shot”, popular printre persoanele care frecventează cluburi de noapte din orașe precum Londra, Berlin sau Amsterdam, va putea fi ajunge și folosit și în opt localuri din Cluj-Napoca (Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel).

Cu ce se ocupă Mic Grup de Inițiativă Civică Locală

Proiectul „Angel Shot” este doar unul dintre cele despășurate de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală. Organizația își propune transformarea orașul Cluj-Napoca într-un loc mai sigur și mai orientat spre nevoile reale ale localnicilor.

Campania „Angel Shot” face parte din proiectul „Harta Siguranței”, o inițiativă ce-și propune să scoată la iveală cum arată, de fapt, siguranța pentru femeile și fetele din Cluj-Napoca. De asemenea, grupul încearcă să stabilească care sunt zonele vulnerabile din punct de vedere al siguranței  și totodată, să gândească politici care ar remedia problema, relatează Știrile ProTV.

Parte din campanie va fi și un chestionar adresat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, ce urmează să fie distribuit luna aceasta și care poate fi completat atât online, cât și fizic. Prin acest chestionar se urmărește colectarea de date privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este implementat în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’25, programul de bugetare participativă pentru tinerii din Cluj-Napoca.

Tags:
Citește și...
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Politică
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Eveniment
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
Eveniment
Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Eveniment
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
Eveniment
Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Eveniment
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Este doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani: „Făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos”
Eveniment
Este doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani: „Făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos”
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Eveniment
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos a costat doar 12 lei
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Eveniment
Un avion uriaș a fost transportat din Băneasa la Brașov. Boeingul scos din uz va fi transformat în cazare și restaurant exclusivist
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Eveniment
Alexandru Rogobete: Odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, mulți oameni care cred că vor fi microcipați
Ultima oră
12:47 - Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
12:44 - Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
12:32 - Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
12:07 - Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei
12:05 - Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
12:04 - Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
11:47 - Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
11:31 - Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
11:30 - 10 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Cum l-a ajutat credința să scape de la moarte
11:12 - Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei