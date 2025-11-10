Un cod de siguranță folosit în marile orașe europene ajunge și în România, mai exact în Cluj-Napoca. Femeile care se simt în pericol vor putea să le comunice asta angajaților din mai multe localuri, discret, fără să trezească suspiciuni. Tot ce au de făcut este să pronunțe codul de siguranță „Angel Shot”.

Cum funcționează codul de siguranță „Angel Shot”

Femeile care se simt în pericol pot merge la bar să ceară un „Angel Shot”, iar personalul instruit va acționa pentru protejarea clientei. Intervenția poate presupune escortarea presupusului agresor, chemarea unui taxi sau chiar alertarea autorităților. Inițiativa aparține de „Mic Grup de Inițiativă Civică Locală” și are rolul de a preveni hărțuirea sau agresiunile asupra femeilor.

Codul de siguranță „Angel Shot”, popular printre persoanele care frecventează cluburi de noapte din orașe precum Londra, Berlin sau Amsterdam, va putea fi ajunge și folosit și în opt localuri din Cluj-Napoca (Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel).

Cu ce se ocupă Mic Grup de Inițiativă Civică Locală

Proiectul „Angel Shot” este doar unul dintre cele despășurate de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală. Organizația își propune transformarea orașul Cluj-Napoca într-un loc mai sigur și mai orientat spre nevoile reale ale localnicilor.

Campania „Angel Shot” face parte din proiectul „Harta Siguranței”, o inițiativă ce-și propune să scoată la iveală cum arată, de fapt, siguranța pentru femeile și fetele din Cluj-Napoca. De asemenea, grupul încearcă să stabilească care sunt zonele vulnerabile din punct de vedere al siguranței și totodată, să gândească care ar remedia problema, relatează Știrile ProTV.

Parte din campanie va fi și un chestionar adresat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, ce urmează să fie distribuit luna aceasta și care poate fi completat atât online, cât și fizic. Prin acest chestionar se urmărește colectarea de date privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este implementat în cadrul , programul de bugetare participativă pentru tinerii din Cluj-Napoca.