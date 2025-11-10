Criza politică din Statele Unite este pe cale să se încheie. Senatorii americani au ajuns la un acord provizoriu pentru a pune capăt blocajului guvernamental.

Criza politică din SUA a ajuns la final

Mai multe servicii publice au fost suspendate din cauza problemelor bugetare. Criza politică a blocat condusă de Donald Trump pentru o perioadă record de 40 de zile, conform mai multor media, preluate de AFP. În urma acordului provizoriu, senatorii republicani şi democraţi au convenit să finanţeze guvernul până în luna ianuarie, au relatat CNN.

Propunerea a trecut rapid de vot, cu sprijinul democraților, astfel că va fi trimis la Camera Reprezentanţilor. Dacă va trece de votul congresmenilor, inițiativa va fi înaintată lui Donald Trump pentru promulgare.

Votul din Senat dă speranțe că se va ajunge rapid la normalitate, iar criza politică se va încheia. Mai multe au de suferit din cauza blocajului financiar. Au fost afectate transportul aerian, plățile pentru asistenţa socială, iar sute de mii de angajaţi federali sunt în şomaj tehnic sau lucrează fără plată de la 1 octombrie.

„Se pare că ne apropiem de sfârşitul shutdown-ului”, a declarat Donald Trump, după weekendul petrecut în stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

Mai multe programe sociale vor fi reluate

După ce criza politică se va încheia, acordul obţinut de democraţi în Senat va permite reluarea programului de asistenţă alimentară. Aproximativ 42 de milioane de americani au de suferit din cauza suspendării acestui program. De asemenea, va fi anulată măsura de demitere pentru mii de angajaţi federali, de către Donald Trump.

Totodată, va fi organizat un vot pentru prelungirea ajutorului medical, care urmează să expire la sfârşitul anului.

Acordul va proteja angajaţii federali de concedierile abuzive, îi va reintegra pe cei care au fost dați afară pe nedrept în timpul shutdown-ului. De asemenea, vor fi asigurate, retroactiv, salariile acestor funcționari, a declarat senatorul democrat Tim Kaine, citat într-un comunicat.

WATCH: Democrats take narrow control of U.S. Senate as three new members sworn in — Reuters (@Reuters)

Criza politică a paralizat traficul aerian

Traficul aerian din Statele Unite a avut de suferit din cauza impactului provocat de paralizia bugetară asupra controlului traficului aerian. Peste 2.700 de zboruri au fost anulate, iar alte 10.000 au fost întârziate duminică, conform site-ului FlightAware. Printre aeroporturile afectate s-au numărat Newark şi LaGuardia din New York, O’Hare din Chicago şi Hartsfield-Jackson din Atlanta.

Duminică, secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a avertizat că o închidere prelungită a guvernului va agrava situaţia. Pentru americani urmează sărbătoarea de Ziua Recunoștinței (Thanksgiving), la finalul lunii, când mulți călătoresc în diferite destinații. Chiar dacă blocajul se încheie, revenirea la traficul aerian normal ar putea dura câteva zile. Finanţarea federală, care include salariile, are nevoie de timp pentru a repune lucrurile în mişcare.

„Traficul aerian se va reduce dramatic, în timp ce toată lumea vrea să călătorească pentru a-şi vedea familiile. Veţi vedea mai puţini controlori de trafic aerian venind la muncă, ceea ce înseamnă că vor exista doar o mână de zboruri care decolează şi aterizează”, a avertizat Sean Duffy la Fox News.

Criza politică provocată de dezacordurile dintre republicani şi democraţi din Congres, a fost unul dintre motivele seriei de înfrângeri electorale suferite de Partidul Republican pe 4 noiembrie.