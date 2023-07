Concendiul medical va putea fi obținut mai ușor. Hârtia de care ar putea scăpa solicitanții

va putea fi obținut mai ușor de angajați, cu mai puțină birocrație. Momentan, obținerea concediului medical presupune date de la angajator, analize și drumuri la medici. O nouă lege ar urma să simplifice întreaga procedură prin eliminarea adeverinței de la angajator, care este obligatorie la momentul de față.

Fără adeverința de la angajator pentru concediul medical

Dacă această inițiativă va fi votată în Parlament am putea merge direct la medicul de familie pentru a ne oferi concediul medical de familie să obținem . Acum este nevoie de un drum la angajator, care este obligat să noteze numărul de zile de concendiu luate în anul respectiv, iar cu acea hârtie trebuie să mergem la medicul de familie, conform observatornews.

Se întâmplă de multe ori ca atunci când bolnavii ajungeau la medicul de familie acesta din urmă să constate faptul că hârtia respectivă era greșit completată sau nu era pe tipizatul care trebuia. Astfel că, bolnavul trebuia să meargă din nou la locul de muncă pentri a aduce adeverința corectă.

Medicii sunt de părere că această inițiativă ar fi una foarte bună pentu că softul CNAS conține această informație, cu numărul de zile de concediu medical pe care un asigurat le are într-un an de zile și ar putea da acces medicilor de familie la această informație, iar bolnavul să poatăs merge direct la medic pentru a obține concediul medical.