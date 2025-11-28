B1 Inregistrari!
Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani

Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani

Traian Avarvarei
28 nov. 2025, 23:53
O infirmieră de la o creșă de stat din Capitală a fost condamnată definitiv după ce a terorizat o fetiță de 2 ani. Justiției i-a luat cinci ani să rezolve cazul.

Ce i-a făcut infirmiera copilei

Abuzurile au avut loc în toamna anului 2020, în plină pandemie, după ce copiilor li s-a permis să revină în colectivitate. Infirmiera o jignea pe fetiță, o brusca, o trântea în pat, îi dădea palme peste ceafă, cap și fund și o izola de ceilalți copii.

Părinții au intrat la bănuieli și au ascuns un reportofon în rucsacul și hainele copilei. Așa s-au convins de ce se petrecea. În instanță, înregistrările au fost folosite ca probe. A contat, însă, și ce au spus colegii infirmierei despre ea.

Părinții fetei au depus plângere la Poliție și au apelat la un psiholog.

Ce condamnare a primit infirmiera

Acum, instanța a condamnat-o definitiv pe infirmieră la un an și jumătate de închisoare cu suspendare. De asemenea, ea trebuie să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității și să achite părinților 20.000 de euro daune morale.

Cum a apărat-o avocata pe infirmieră

Infirmiera a negat totul și a contestat dovezile, informează Știrile Pro TV.

De asemenea, avocata ei a spus că această condamnare e o eroare gravă a sistemului judiciar, căci a fost pronunțată în lipsa unor probe concludente. De asemenea, avocata a acuzat că părinții ar fi manipulat afecțiuni ale copilei care nu ar avea legătură cu abuzurile.

Încă un fapt bizar în justiție

Creșa a făcut și ea propria anchetă disciplinară și apoi a concediat-o pe infirmieră. Femeia a contestat decizia în justiție și, culmea, a câștigat dreptul de a se întoarce printre copii. Ea a mai lucrat două luni la creșă, apoi a demisionat.

