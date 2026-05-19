Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că Bucureștiul nu mai poate amâna modernizarea infrastructurii, chiar dacă lucrările creează probleme serioase în trafic. Edilul a explicat de ce administrația locală a ales să deschidă mai multe șantiere în același timp și cât timp estimează că orașul va funcționa în acest ritm.

De ce au fost deschise atât de multe șantiere în paralel

Într-un mesaj publicat marți pe , Ciprian Ciucu a recunoscut că traficul din Capitală a devenit mai dificil odată cu extinderea lucrărilor de infrastructură. Primarul le-a transmis bucureștenilor că perioada următoare va aduce alte șantiere importante, însă susține că acestea sunt necesare pentru recuperarea întârzierilor acumulate în ultimii ani.

„Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere”, a transmis edilul.

Primarul a explicat că administrația locală risca să piardă atât finanțările obținute, cât și documentațiile și avizele deja realizate pentru marile proiecte de infrastructură. În opinia sa, amânarea lucrărilor ar fi blocat din nou investițiile și ar fi crescut costurile suportate ulterior de oraș.

„Proiectele sunt deja foarte întârziate și riscam să pierdem finanțările obținute și toată munca birocratică (avizările), proiectarea etc”, a precizat acesta.

Ce lucrări consideră administrația cele mai urgente

susține că unele dintre cele mai importante intervenții vizează rețeaua de tramvai și sistemul de termoficare, considerate depășite tehnic și vulnerabile. Potrivit edilului, lipsa investițiilor majore din ultimele decenii a adus infrastructura Capitalei într-un punct critic.

„Rețeaua de linii ferate este învechită, are peste 50 de ani și și-a depășit de două sau de trei ori durata de viață. Nu mai suportă nici reparații, trebuie înlocuită! În curând riscam ca tramvaiele să meargă direct pe beton, nu pe șine! Avem probleme de siguranță a călătorilor și se strică tramvaiele, ceea ce ne costă și mai mult”, a explicat Ciucu, potrivit Adevărul.

În paralel, administrația locală continuă lucrările la magistralele de termoficare, în special în zonele unde avariile și întreruperile apei calde s-au repetat constant în ultimii ani. Primarul consideră că aceste intervenții sunt esențiale pentru evitarea unor probleme și mai grave în sezonul rece.

De ce au stagnat lucrările în trecut

Edilul a explicat și motivele pentru care numeroase proiecte au avansat greu în anii anteriori, afirmând că Primăria Capitalei avea datorii importante către constructori. Potrivit acestuia, multe firme nu și-au continuat activitatea deoarece administrația nu dispunea de fondurile necesare pentru plăți.

„Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIȚI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii”, a afirmat primarul.

Ciprian Ciucu spune că municipalitatea a reușit să obțină fonduri atât prin negocieri politice, cât și prin împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale. Primarul insistă că aceste credite sunt direcționate exclusiv către proiecte majore, nu către investiții considerate superficiale.

„NU ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri, ci pentru mari lucrări de infrastructură care ne vor servi câteva generații!”, a transmis acesta.

Cât vor dura șantierele și ce urmează pentru Capitală

Primarul estimează că o parte dintre lucrările aflate acum în desfășurare se vor încheia în următoarele luni, iar unele șantiere ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului. Proiectele mai complexe, care presupun intervenții suplimentare la rețelele subterane, ar putea continua însă până la doi ani.

În același timp, edilul avertizează că va rămâne un oraș cu șantiere active pentru încă cinci sau șase ani, deoarece administrația pregătește și alte proiecte importante. Printre acestea se numără modernizarea unor parcuri mari, amenajarea malurilor Dâmboviței, regenerarea zonelor centrale și construirea unor parcări subterane.

„Am două opțiuni: (1) să nu facem proiectele, să pierdem banii și munca de până acum, sau (2) să facem ceea ce este corect pentru orașul nostru. Personal, eu aleg să fac ceea ce este corect și să îmi asum criticile”, a transmis Ciucu.