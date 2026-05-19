Matera, orașul din sudul Italiei care a fost numit cândva „rușinea Italiei”, a devenit astăzi una dintre cele mai spectaculoase destinații pentru turiștii care caută vacanțe diferite. Fostele locuințe săpate în stâncă, considerate în trecut semnul unei sărăcii extreme, au fost transformate în cazări elegante, cu aer de poveste, iar vizitatorii spun că experiența este greu de uitat.

Din sărăcie extremă, direct în topul destinațiilor spectaculoase

Italia este plină de locuri celebre, de la Roma și Florența până la Coasta Amalfi sau Lacul Como, însă Matera a ajuns să atragă atenția printr-o poveste complet diferită. Orașul aflat în regiunea Basilicata, ridicat pe stânci și cunoscut pentru cartierul Sassi, a trecut de la imaginea unui loc al lipsurilor la statutul de refugiu exclusivist pentru turiști.

În anii ’50, autoritățile italiene au evacuat locuințele săpate în piatră, după ce zona a fost considerată insalubră. Casele nu aveau condiții moderne, iar oamenii trăiau în spații aglomerate, alături de animale, fără canalizare adecvată și fără electricitate.

„Rușine națională”, a spus la acea vreme premierul italian Alcide De Gasperi despre Matera, relatează .

Peșterile care au devenit camere de lux

Astăzi, imaginea orașului este complet schimbată. Fostele locuințe modeste au fost transformate în hoteluri, pensiuni și de tip Airbnb, multe dintre ele păstrând farmecul pereților de piatră, dar adăugând confort modern, băi spectaculoase și priveliști care par desprinse din filme.

O experiență rară: somn într-o peșteră istorică, liniște totală și o panoramă spectaculoasă asupra orașului vechi.

Un turist cazat la Pietragialla, într-o locuință amenajată în stil de peșteră, a descris experiența în termeni entuziaști.

„Sunt fără cuvinte pentru cât de bine ne-am simțit. A fost o experiență incredibilă și totul a fost de necrezut. Camera este fantastică. Baia este cea mai bună baie în care am fost vreodată, iar cada pare de pe altă planetă. Dar cel mai incredibil lucru este liniștea”, a scris turistul pe TripAdvisor, potrivit The Mirror.

Vizitatorul a mai povestit că lipsa ferestrelor a făcut ca somnul să fie profund, într-o liniște greu de găsit în destinațiile turistice obișnuite. Micul dejun era pregătit din seara precedentă și includea fructe proaspete, sucuri, gemuri, pâine locală, migdale și lapte de migdale.

„Când ieși din cameră, ai în față întregul centru al orașului, arată ca un basm. Pietragialla este o experiență care trebuie trăită măcar o dată în viață”, a adăugat turistul, conform The Mirror.

Matera, orașul unde luxul are pereți de piatră

Farmecul din Matera nu stă doar în cazările spectaculoase, ci și în istoria dură pe care orașul nu încearcă să o ascundă. În cartierul Sassi, turiștii pot vizita care arată cum trăiau localnicii în urmă cu doar câteva decenii, când sărăcia făcea parte din viața de zi cu zi.

Un fost locuitor din Matera a descris condițiile de atunci ca fiind greu de imaginat pentru vizitatorii de astăzi.

„Familii cu poate nouă sau zece copii dormeau lângă catâri și porci”, a povestit un fost rezident, potrivit The Mirror.

Alt localnic, Luigi Plasmati, și-a amintit de lipsurile prin care a trecut familia sa.

„Muream de foame”, a spus Luigi Plasmati, conform The Mirror.

Pe lângă peșterile transformate în spații de cazare, Matera are și biserici săpate în stâncă, unele vechi din secolul al XIII-lea. Printre cele mai apreciate se află St. Lucia alle Malve, cunoscută pentru mozaicurile sale vechi și pentru atmosfera care păstrează încă urmele trecutului.