România schimbă oficial regulile pentru obținerea permisului auto. Cum pot unii șoferi să evite examenul teoretic

România schimbă oficial regulile pentru obținerea permisului auto. Cum pot unii șoferi să evite examenul teoretic

19 mai 2026, 19:22
Cuprins
  1. Cine poate obține mai ușor o nouă categorie de permis
  2. Ce se schimbă pentru șoferii cu categoria B
  3. Cum vor fi programați candidații scutiți de examenul teoretic

Ministerul Afacerilor Interne a modificat oficial procedura pentru obținerea permisului de conducere, după publicarea noilor reguli în Monitorul Oficial. Schimbările îi avantajează pe șoferii și motocicliștii care au deja experiență și vor să treacă la categorii superioare fără să mai susțină proba teoretică.

Cine poate obține mai ușor o nouă categorie de permis

Modificările au fost introduse prin Ordinul MAI nr. 69/2026, publicat miercuri în Monitorul Oficial. Acesta schimbă și completează Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

Modificările se bazează pe Legea nr. 240/2025, intrată în vigoare la finalul anului trecut, care permite anumitor candidați să fie scutiți de examenul teoretic. Ordinul publicat acum stabilește concret situațiile în care această măsură poate fi aplicată.

Pentru categoria B, facilitatea îi vizează pe cei care au deja permis categoria B1, obținut la 16 sau 17 ani, și cel puțin un an experiență la volan. În acest fel, trecerea către permisul complet pentru autoturisme devine mai rapidă pentru tinerii care au acumulat deja experiență în trafic.

Schimbările îi privesc și pe motocicliștii care vor să avanseze către categorii superioare fără să repete partea teoretică a examenului. Persoanele care dețin permis categoria A1 și au minimum doi ani experiență pot obține categoria A2 fără proba teoretică.

Aceeași regulă se aplică și pentru șoferii care dețin categoria A2 și vor să treacă la categoria A, dacă îndeplinesc condiția privind experiența acumulată.

Ce se schimbă pentru șoferii cu categoria B

Noile reguli includ și o facilitate suplimentară pentru persoanele care aveau permis categoria B la data de 27 decembrie 2025. Acestea pot obține categoriile A sau A2 fără examen teoretic, dacă finalizează cursurile teoretice și practice necesare pentru categoria dorită.

Autoritățile spun că măsura urmărește simplificarea procedurilor pentru persoanele care au deja experiență de conducere și trec gradual către alte categorii. În practică, sistemul încearcă să reducă repetarea inutilă a unor probe pentru candidații care cunosc deja regulile de circulație.

Regulile generale pentru obținerea permisului rămân însă valabile pentru majoritatea celor care se înscriu la examen. Procedura standard presupune în continuare susținerea probei teoretice și a celei practice în zile separate, relatează Capital.

Cum vor fi programați candidații scutiți de examenul teoretic

Persoanele care beneficiază de noile scutiri vor fi programate direct la proba practică, în funcție de locurile disponibile și în ordinea solicitărilor depuse. Ordinul MAI precizează și că atât candidații admiși la sala de examen, cât și cei exceptați de la această probă pot participa la examenul practic în perioada de valabilitate a cursurilor de pregătire.

Noile modificări încearcă să adapteze sistemul la experiența acumulată deja de șoferi și motocicliști, în special în cazul celor care trec treptat către categorii superioare de permis.

