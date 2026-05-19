Comisia Europeană a aprobat un plan de acțiune pentru îngrășăminte, într-un moment în care fermierii se confruntă cu prețuri tot mai mari și cu o dependență puternică de importuri.

Executivul european promite sprijin financiar înainte de vară, reguli mai flexibile pentru statele membre și soluții pe termen lung pentru creșterea producției europene de îngrășăminte organice, reciclate și cu emisii reduse.

Prețurile din categoria de îngrășăminte pun presiune pe fermele europene

Comisia Europeană atrage atenția că scumpirea îngrășămintelor nu lovește doar în bugetele fermierilor, ci poate afecta întreaga producție alimentară a . Sectorul agricol depinde de importuri, de energie și de piețele externe, iar fiecare criză globală se vede rapid în costurile de producție.

Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a transmis că instituția urmărește îndeaproape situația și că sunt necesare măsuri rapide.

„Știm ce se întâmplă. Prețurile îngrășămintelor cresc puternic. Sectorul agricol este sub presiune. Fermierii se confruntă cu o combinație dificilă de factori, unii structurali, alții imprevizibili”, a declarat Raffaele Fitto, potrivit unui .

Oficialul european a subliniat că o creștere bruscă a prețurilor nu rămâne o problemă izolată la nivelul unei singure ferme.

„O creștere a prețurilor la îngrășăminte nu afectează doar o fermă, ci întreaga rețea de aprovizionare cu alimente”, a mai spus Raffaele Fitto, conform Comisiei Europene.

Sprijin financiar înainte de vară

Comisarul european Christophe Hansen a explicat că planul vine într-un moment critic, înainte ca fermierii să decidă ce culturi vor planta și câte îngrășăminte vor cumpăra. Potrivit acestuia, costurile au ajuns deja la un nivel greu de suportat pentru multe exploatații .

„Îngrășămintele costă acum cu 70% mai mult decât în 2024. Și erau deja prea scumpe în 2024”, a declarat Christophe Hansen, potrivit sursei menționate.

Comisia Europeană pregătește un pachet financiar pentru fermierii afectați, care ar urma să fie prezentat în luna iunie, prin bugetul rectificativ. Banii ar urma să ajungă rapid la ferme, prin rezerva agricolă, fără proceduri complicate prin planurile naționale ale statelor membre.

Planul de acțiune pentru îngrășăminte urmărește să reducă presiunea imediată asupra fermierilor, iar acest plan de acțiune pentru îngrășăminte include și mai multă flexibilitate în folosirea fondurilor neutilizate din Politica Agricolă Comună.

„Comisia va livra un pachet substanțial de sprijin financiar pentru fermierii afectați înainte de vară. Acesta este angajamentul nostru și îl vom prezenta în iunie, odată cu bugetul rectificativ”, a afirmat comisarul Christophe Hansen.

Executivul european vrea ca statele membre să poată redirecționa fondurile nefolosite către scheme de lichiditate și să plătească în avans o parte din sumele anuale din Politica Agricolă Comună, cu mai puțină birocrație.

Europa caută alternative la importurile de îngrășăminte

Pe termen lung, Comisia Europeană vrea să reducă dependența de îngrășămintele importate. Christophe Hansen a atras atenția că Uniunea Europeană importă două treimi din necesarul de uree, un îngrășământ folosit pe scară largă, ceea ce face agricultura europeană vulnerabilă la fluctuațiile globale de preț.

„Dependențele sunt vulnerabilități. Dependența noastră structurală din UE de importuri pune în pericol securitatea alimentară și competitivitatea”, a spus Christophe Hansen, potrivit Comisiei Europene.

Printre soluțiile analizate se află folosirea digestatului, un produs rezultat din producția de biogaz, dar și biomasa de alge, soluțiile microbiene, biostimulatorii și recuperarea azotului și fosforului din nămolurile de epurare. Comisia vrea să încurajeze îngrășămintele organice, bio și circulare, astfel încât fermierii să aibă alternative mai stabile și mai accesibile.

Raffaele Fitto a precizat că politica de coeziune poate fi folosită pentru investiții în tratarea apelor uzate, colectarea separată a biodeșeurilor municipale, recuperarea nutrienților și dezvoltarea IMM-urilor din sector.

„Fermierii nu pot absorbi singuri fiecare șoc extern. Nu le vom cere să facă asta”, a declarat Raffaele Fitto.

Un nou parteneriat între fermierii Europei și producători

Comisia Europeană anunță și lansarea unui parteneriat al lanțului valoric al îngrășămintelor la nivelul UE. Acesta va reuni producători de îngrășăminte, fermieri și state membre, cu scopul de a îmbunătăți dialogul, transparența și predictibilitatea pieței.

Christophe Hansen a explicat că fermierii trebuie să facă parte din modelul economic al îngrășămintelor produse în Europa, nu doar să suporte costurile finale.

„Fermierii europeni trebuie să facă parte din modelul de afaceri pentru îngrășămintele produse în Europa”, a transmis comisarul european.

În paralel, Executivul european va analiza, în cadrul revizuirii ETS, situația specifică a sectorului îngrășămintelor și posibile forme de flexibilitate pentru industrie, cu condiția ca producția să fie decarbonizată și orientată către nevoile Europei.