B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte

Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte

Răzvan Adrian
19 mai 2026, 19:14
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte
Foto: Hepta - Nicolas Economou/NurPhoto via ZUMA Press
Cuprins
  1. Prețurile din categoria de îngrășăminte pun presiune pe fermele europene
  2. Sprijin financiar înainte de vară
  3. Europa caută alternative la importurile de îngrășăminte
  4. Un nou parteneriat între fermierii Europei și producători

Comisia Europeană a aprobat un plan de acțiune pentru îngrășăminte, într-un moment în care fermierii se confruntă cu prețuri tot mai mari și cu o dependență puternică de importuri.

Executivul european promite sprijin financiar înainte de vară, reguli mai flexibile pentru statele membre și soluții pe termen lung pentru creșterea producției europene de îngrășăminte organice, reciclate și cu emisii reduse.

Prețurile din categoria de îngrășăminte pun presiune pe fermele europene

Comisia Europeană atrage atenția că scumpirea îngrășămintelor nu lovește doar în bugetele fermierilor, ci poate afecta întreaga producție alimentară a Uniunii Europene. Sectorul agricol depinde de importuri, de energie și de piețele externe, iar fiecare criză globală se vede rapid în costurile de producție.

Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a transmis că instituția urmărește îndeaproape situația și că sunt necesare măsuri rapide.

„Știm ce se întâmplă. Prețurile îngrășămintelor cresc puternic. Sectorul agricol este sub presiune. Fermierii se confruntă cu o combinație dificilă de factori, unii structurali, alții imprevizibili”, a declarat Raffaele Fitto, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Oficialul european a subliniat că o creștere bruscă a prețurilor nu rămâne o problemă izolată la nivelul unei singure ferme.

„O creștere a prețurilor la îngrășăminte nu afectează doar o fermă, ci întreaga rețea de aprovizionare cu alimente”, a mai spus Raffaele Fitto, conform Comisiei Europene.

Sprijin financiar înainte de vară

Comisarul european Christophe Hansen a explicat că planul vine într-un moment critic, înainte ca fermierii să decidă ce culturi vor planta și câte îngrășăminte vor cumpăra. Potrivit acestuia, costurile au ajuns deja la un nivel greu de suportat pentru multe exploatații agricole.

„Îngrășămintele costă acum cu 70% mai mult decât în 2024. Și erau deja prea scumpe în 2024”, a declarat Christophe Hansen, potrivit sursei menționate.

Comisia Europeană pregătește un pachet financiar pentru fermierii afectați, care ar urma să fie prezentat în luna iunie, prin bugetul rectificativ. Banii ar urma să ajungă rapid la ferme, prin rezerva agricolă, fără proceduri complicate prin planurile naționale ale statelor membre.

Planul de acțiune pentru îngrășăminte urmărește să reducă presiunea imediată asupra fermierilor, iar acest plan de acțiune pentru îngrășăminte include și mai multă flexibilitate în folosirea fondurilor neutilizate din Politica Agricolă Comună.

„Comisia va livra un pachet substanțial de sprijin financiar pentru fermierii afectați înainte de vară. Acesta este angajamentul nostru și îl vom prezenta în iunie, odată cu bugetul rectificativ”, a afirmat comisarul Christophe Hansen.

Executivul european vrea ca statele membre să poată redirecționa fondurile nefolosite către scheme de lichiditate și să plătească în avans o parte din sumele anuale din Politica Agricolă Comună, cu mai puțină birocrație.

Europa caută alternative la importurile de îngrășăminte

Pe termen lung, Comisia Europeană vrea să reducă dependența de îngrășămintele importate. Christophe Hansen a atras atenția că Uniunea Europeană importă două treimi din necesarul de uree, un îngrășământ folosit pe scară largă, ceea ce face agricultura europeană vulnerabilă la fluctuațiile globale de preț.

„Dependențele sunt vulnerabilități. Dependența noastră structurală din UE de importuri pune în pericol securitatea alimentară și competitivitatea”, a spus Christophe Hansen, potrivit Comisiei Europene.

Printre soluțiile analizate se află folosirea digestatului, un produs rezultat din producția de biogaz, dar și biomasa de alge, soluțiile microbiene, biostimulatorii și recuperarea azotului și fosforului din nămolurile de epurare. Comisia vrea să încurajeze îngrășămintele organice, bio și circulare, astfel încât fermierii să aibă alternative mai stabile și mai accesibile.

Raffaele Fitto a precizat că politica de coeziune poate fi folosită pentru investiții în tratarea apelor uzate, colectarea separată a biodeșeurilor municipale, recuperarea nutrienților și dezvoltarea IMM-urilor din sector.

„Fermierii nu pot absorbi singuri fiecare șoc extern. Nu le vom cere să facă asta”, a declarat Raffaele Fitto.

Un nou parteneriat între fermierii Europei și producători

Comisia Europeană anunță și lansarea unui parteneriat al lanțului valoric al îngrășămintelor la nivelul UE. Acesta va reuni producători de îngrășăminte, fermieri și state membre, cu scopul de a îmbunătăți dialogul, transparența și predictibilitatea pieței.

Christophe Hansen a explicat că fermierii trebuie să facă parte din modelul economic al îngrășămintelor produse în Europa, nu doar să suporte costurile finale.

„Fermierii europeni trebuie să facă parte din modelul de afaceri pentru îngrășămintele produse în Europa”, a transmis comisarul european.

În paralel, Executivul european va analiza, în cadrul revizuirii ETS, situația specifică a sectorului îngrășămintelor și posibile forme de flexibilitate pentru industrie, cu condiția ca producția să fie decarbonizată și orientată către nevoile Europei.

Tags:
Citește și...
Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania / UPDATE: Precizările MAE
Externe
Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania / UPDATE: Precizările MAE
(FOTO) Meghan Markle deschide albumul secret al familiei. Ducesa transformă aniversarea de 8 ani de la căsnicie cu Harry într-un moment de imagine
Externe
(FOTO) Meghan Markle deschide albumul secret al familiei. Ducesa transformă aniversarea de 8 ani de la căsnicie cu Harry într-un moment de imagine
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Externe
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Bulgaria deschide pușculița pentru Eurovision 2027 după succesul Darei. Cât ar putea costa organizarea concursului
Externe
Bulgaria deschide pușculița pentru Eurovision 2027 după succesul Darei. Cât ar putea costa organizarea concursului
Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
Externe
Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
Externe
Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
Externe
Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs
Externe
Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs
O campanie publicitară „nepotrivită” a provocat un val de furie în Coreea de Sud. Starbucks a fost implicat într-o controversă istorică
Externe
O campanie publicitară „nepotrivită” a provocat un val de furie în Coreea de Sud. Starbucks a fost implicat într-o controversă istorică
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Externe
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Ultima oră
20:03 - Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
19:58 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania / UPDATE: Precizările MAE
19:45 - (FOTO) Meghan Markle deschide albumul secret al familiei. Ducesa transformă aniversarea de 8 ani de la căsnicie cu Harry într-un moment de imagine
19:42 - Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
19:22 - România schimbă oficial regulile pentru obținerea permisului auto. Cum pot unii șoferi să evite examenul teoretic
19:10 - Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
18:46 - Bucureștiul intră într-o perioadă lungă de lucrări și restricții. Cum explică Ciprian Ciucu deschiderea simultană a șantierelor (FOTO)
18:39 - Orașul rușinii s-a transformat în destinație de lux. Locul din Italia care îi lasă pe turiști fără cuvinte
18:27 - Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
18:12 - CSM avertizează Guvernul pentru a șasea oară. Două judecătorii riscă desființarea din cauza deficitului de personal