E scandal între Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce un Ordin de ministru a dispus transferul de la CNAIR la CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) a cinci proiecte majore de infrastructură.

Un alt subiect în dispută e pierderea unui arbitraj cu constructorul italian Impresa Pizzarotti, din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda, eșec ce presupune plata unor despăgubiri de 340 milioane de lei către constructorul italian.

Suma continuă să crească din cauza dobânzilor și penalităților. CNAIR refuză să plătească, chiar și eșalonat, iar firma italiană se pregătește de popriri.

Horaţiu Cosma (USR), secretar de stat în cadrul ministerului, spune că din cauza unor vicii de procedură avem de plătit 340 de milioane, în loc de 150. În replică, Cristian Pistol, șeful CNAIR, că „acordul a fost redactat cu asistenţa juridică a unei mari case de avocatură din România”.

Într-o intervenție pe B1 TV, Radu Miruță (USR), ministrul interimar al Transporturilor, a declarat că de când a ajuns în minister a văzut multe „polițe” pe care și le plătesc unii altora.

Ce spune Miruță despre arbitrajul pierdut de CNAIR în fața companiei italiene

„Este vorba despre derularea unui contract între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutierei și această companie italiană, care s-a derulat cum s-a derulat până s-a ajuns la un impas.

Prima întrebare este de ce s-a derulat astfel încât să ajungă la acest impas și cine e de vină de la Ministerul Transporturilor, a doua întrebare este, după ce au aterizat în acest impas, au ajuns la Curtea de Arbitraj, unde judecătorii de arbitraj au început să dezbată această dispută, iar cele două părți, adică CNAIR-ul și cu firma asta Italiană, au ajuns la o înțelegere: ”nu mai vrem să ne judece judecătorii de la Curtea de Arbitraj, facem noi o înțelegere și spunem că ne-am înțeles și nu mai vrem să fim judecați”.

Ei bine, înțelegerea asta a fost făcută prost, în sensul respectării procedurii, nu mă refer la oportunitate, încât judecătorul de la Curtea de Arbitraj a anulat această înțelegere, spunând că nu s-a respectat procedura. Iar înțelegerea inițială între Compania de drumuri și firma asta era de vreo trei ori mai mică decât penalitățile pe care, la final, arbitrajul le-a impus companiei de drumuri.

Deci sunt două etaje pentru care eu caut astăzi lumină în acest caz: 1 – de ce Ministerul Transporturilor a ajuns cu gestionarea acestui proiect încât să se dezbată la arbitraj, 2 – de ce, după ce a ajuns la arbitraj, nu a făcut o procedură conformă, astfel încât să accepte înțelegerea cu compania respectivă, fără să mai fie judecat, rezultatul judecății presupunând o taxă mult mai mare pentru Guvernul României”, a explicat ministrul Radu Miruță, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Miruță a trimis Corpul de Control la CNAIR

„Am vorbit cu cei de la Corpul de Control de la Ministerul Transportului să meargă într-o acțiune de control și să verifice dacă fiecare dintre cei care aveau atribuții să intervină pentru a nu se ajunge aici și-au făcut treaba sau nu. Pe mine nu mă interesează meciurile astea între persoane. Eu pot să înțeleg că este o metodă de autoprotecție, când gestionezi la CNAIR foarte multe proiecte, probabil că ai vrea să faci treaba asta în continuare. Domnul Pistol a făcut și lucruri bune la CNAIR, cum probabil că a făcut și foarte multe lucruri rele.

Legea mie îmi spune că din ce are CNAIR astăzi, pentru proiectele noi, ele trebuie să treacă la CNIR. Eu o să-l chem pe domnul Pistol să stau un pic de vorbă cu dumnealui. Intenția asta de a contesta Ordinul de Ministru bănuiesc că este pentru a trage de timp în speranța că se va schimba guvernul și va veni un alt ministru, care va anula Ordinul ăsta și vor rămâne proiectele în continuare la CNAIR. Dar lupta pentru români și pentru interesul celor care merg pe șosele nu este dacă e CNAIR sau dacă e CNIR. Pentru oameni nici nu e diferență prea mare între A-ul ăla în plus”, a mai declarat ministrul Radu Miruță, pentru B1 TV.