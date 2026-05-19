Emil Gânj, condamnat pe viață. Bărbatul acuzat că și-a ucis fosta parteneră și a incendiat locuința în care se afla trupul acesteia a fost condamnat marți de Tribunalul Mureș la închisoare pe viață pentru omor calificat. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Anda Gyurca, tânăra ucisă în vara anului trecut, avea doar 23 de ani. Cazul a provocat un val de revoltă după ce au ieșit la iveală informații privind mandatul de arestare emis anterior pe numele suspectului, dar care nu fusese introdus în sistem.

Ce pedeapsă a primit Emil Gânj

Pe lângă condamnarea la detenție pe viață, magistrații au decis și interzicerea unor drepturi civile pentru . Totodată, instanța i-a interzis să ia legătura cu familia victimei și să se apropie de comuna Miheșu de Câmpie, locul unde s-a produs crima.

Judecătorii au dispus și măsuri financiare dure împotriva acestuia. Emil Gânj trebuie să plătească 510.000 de euro daune morale către rudele Andei Gyurca. În plus, instanța a instituit poprire și sechestru pe bunurile sale pentru recuperarea prejudiciului.

De asemenea, magistrații au menținut starea de recidivă, au revocat o liberare condiționată anterioară și au dispus prelevarea de probe ADN.

Emil Gânj, condamnat pe viață. Cum s-a produs crima care a șocat România

Anda Gyurca a fost ucisă pe 8 iulie 2025. Potrivit anchetatorilor, tânăra a fost omorâtă, iar apoi casa în care se afla trupul ei a fost incendiată.

Principalul suspect este Emil Gânj, fostul iubit al victimei. Acesta mai fusese implicat într-un episod violent în primăvara anului trecut, când ar fi răpit-o pe tânără și i-ar fi incendiat locuința.

Cu toate că pe numele său exista un mandat de arestare în lipsă încă din februarie 2024, bărbatul ar fi reușit să ajungă de două ori la victimă.

Emil Gânj, condamnat pe viață. Cum a ajuns mandatul de arestare să nu fie introdus în sistem

Potrivit , mandatul de arestare emis pe numele lui Emil Gânj nu fusese implementat în sistemul informatic al Poliției.

Ulterior, IPJ Mureș a confirmat informația și a transmis că mandatul emis de Judecătoria Luduș în februarie 2024 nu a fost introdus în sistem.

În urma scandalului, mai mulți polițiști sunt cercetați prealabil pentru modul în care a fost gestionat cazul.

Șeful Poliției Române, Benone Matei, declara că „managementul IPJ Mureş nu a exercitat supravegherea necesară în gestionarea unui caz cu potenţial major de escaladare”, iar conducerea instituției putea afla despre mandatul emis pe numele lui Emil Gânj încă din 23 februarie 2024, în cadrul analizelor interne obligatorii.

Cine este Emil Gânj

Emil Gânj are 37 de ani și este cunoscut pentru comportamentul violent. Acesta are antecedente pentru violență în familie și a executat anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru omor. Bărbatul fusese eliberat condiționat cu mai bine de cinci ani înainte de crima din Mureș. În prezent, el este suspectat că și-a ucis partenera și a incendiat casa în care se afla cadavrul acesteia.

La acest moment, Emil Gânj nu a fost găsit de autorități.