Condiții meteorologice periculoase: Avertizare cod galben în 3 județe

Meteorologii au emis duminică dimineață, mai multe avertizări cod galben pentru ceață densă, valabile în mai multe județe.

Ceață densă în județele Iași și Vaslui

Prima avertizare cod galben vizează județele Iași și Vaslui și este valabilă între orele 9:00 și 11:00 în data de 07-01-2024. Acest avertisment a fost emis ca urmare a prezenței ceții dense în aceste două județe. În unele zone, vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri și, în anumite locuri, chiar sub 50 de metri, ceea ce reprezintă un risc pentru traficul rutier și alte activități în aer liber.

Avertizarea meteorologică pentru zona joasă a județului Bacău

A doua avertizare cod galben are în vedere ceața densă care afectează zona joasă a județului Bacău. Zonele menționate sunt expuse riscului de scădere a vizibilității sub 200 de metri, iar în unele cazuri, sub 50 de metri.