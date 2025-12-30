Condiții speciale de pensionare pentru anumiți români. România intră într-o nouă etapă a reformei pensiilor, din 2026, iar printre categoriile pentru care legea păstrează prevederi speciale se află artiștii interpreți și executanți. Deși anumite beneficii au fost ajustate, această categorie continuă să fie tratată distinct de restul angajaților, tocmai din cauza naturii profesiei și a expunerii fizice și psihice pe termen lung.

Condiții speciale de pensionare: Ce stagiu trebuie să aibă artiștii pentru a ieși la pensie

În timp ce majoritatea angajaților trebuie să dovedească un de 35 de ani, artiștii nu se supun aceleiași reguli. În cazul lor, legea stabilește necesitatea unui minimum de 20 de ani de activitate artistică, desfășurată în domenii recunoscute oficial. Dacă vechile prevederi permiteau reducerea vârstei de pensionare cu până la 15 ani, noile reglementări limitează această posibilitate la 13 ani.

Cine se încadrează în categoria artiștilor cu drepturi speciale la pensie

Prevederile acoperă o gamă largă de profesii artistice. Sunt incluși soliștii vocali și instrumentiști, artiștii de muzică clasică, ușoară, populară sau rock, dirijorii, actorii, prezentatorii de spectacole, dansatorii, balerinii, coregrafii, artiștii de circ și cascadorii. Practic, orice activitate artistic-interpretativă recunoscută legal intră în această categorie.

Condiții speciale de pensionare: Ce trebuie să facă artiștii pentru a primi indemnizația suplimentară

Pe lângă pensia din sistemul public, artiștii pot beneficia de o indemnizație suplimentară, însă, aceasta nu este automată, potrivit Cancan. Sunt necesare trei condiții principale: atingerea vârstei standard de pensionare, minimum 10 ani de activitate recunoscută și venituri sub nivelul pensiei medii anuale comunicate de .

Care este valoarea indemnizației în funcție de categoria profesională

Indemnizația diferă în funcție de categoria profesională certificată de Ministerul Culturii:

339 lei pentru categoria I

254 lei pentru categoria II

198 lei pentru categoria III

Acești bani se adaugă pensiei din sistemul public și au rolul de a echilibra veniturile artiștilor care, deși au contribuit semnificativ la viața culturală a țării, nu au reușit să acumuleze suficient stagiu pentru o pensie completă.