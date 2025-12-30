B1 Inregistrari!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu „o veste foarte bună pentru finanțele publice”. 2026 se anunță un an mai bun pentru economia țării

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 21:52
Sursă Foto: Facebook -Alexandru Nazare
Cuprins
  1. Ce a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
  2. De ce reprezintă aceste plăți un semnal pozitiv pentru economie

Ministrul Finanțelor a anunțat marți, 30 decembrie, că România a primit un nou impuls financiar important. Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 de milioane de euro. Banii provin din Fondul de Coeziune și din Fondul European de Dezvoltare Regională. Aceștia au fost solicitați prin Programul Transport 2021–2027.

Ce a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

„O veste foarte bună pentru finanțele publice și pentru economia României, în penultima zi din an”, a transmis ministrul Finanţelor într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare explică faptul că aceste fonduri provin din cheltuieli realizate inițial prin PNRR de beneficiari din sectorul transporturilor. Ele au vizat proiecte majore de infrastructură, precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții importante.

Între septembrie și decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a transferat aceste proiecte în Programul Transport 2021–2027. Scopul a fost să se asigure o utilizare mai eficientă a fondurilor europene.

„Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice. Rezultatul este posibil datorită muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021–2027, Ministerul Finanțelor și beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.).”, a mai spus Alexandru Nazare.

De ce reprezintă aceste plăți un semnal pozitiv pentru economie

În postarea sa, ministrul Finanțelor arată că, pe 29 decembrie, autoritățile publice locale au efectuat prin trezorerie plăți de aproximativ 714 milioane de lei. Sumele au fost alocate prin Titlul 60 – granturi PNRR. Ele au finanțat proiecte din fonduri europene, precum mobilitate urbană, eficiență energetică și alte investiții importante pentru comunități.

„Sunt rezultatele rectificării și cadrării unui buget realist, axat pe asigurarea fondurilor care ne asigură premisele unei creșteri economice sănătoase.
Noi surse de optimism datorită nivelului ridicat al investițiilor publice și absorbției mai bune a fondurilor europene: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României”, a mai precizat Alexandru Nazare.
Tags:
