B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”

Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 23:26
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Sursă Foto: Captură Video - youtube.com
Cuprins
  1. Cum speră Mihai Trăistariu să lungească zilele tuturor românilor
  2.  De la cine a primit cântărețul un loc de veci

Mihai Trăistariu a adoptat deja de ceva timp un stil de viață echilibrat și sănătos. El este hotărât să aibă grijă de sănătatea sa și își propune să depășească vârsta de 100 de ani. Artistul nu se oprește doar la planuri și declarații, ci lucrează activ la un proiect amplu. Mai mult, inițiativa lui nu este gândită doar pentru propria persoană, ci îi are în vedere și pe români.

Cum speră Mihai Trăistariu să lungească zilele tuturor românilor

Mihai Trăistariu își dorește ca și ceilalți să aibă șansa unei vieți mai lungi și mai sănătoase. Cântărețul a vorbit deschis despre acest plan ambițios și a dezvăluit detalii interesante. Acesta visează la un centru de sănătate și geriatrie, inspirat din modelul Ana Aslan, dar adaptat vremurilor de astăzi, modern și diferit.

„Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie, gen Ana Aslan, însă diferit cumva. Dacă tot mi-am format o obsesie să fac sport, să mănânc sănătos și să mă odihnesc, ca să trăiesc mult, 100 de ani, ar putea și alții să beneficieze de aceste avantaje.

Prin urmare, când vine omul la centrul meu de sănătate, va fi instruit cum să aibă un stil de viață sănătos, fără excese, vor fi și medici și psihologi și tot felul de terapii. Dacă vii la clinica mea, să trăiești, domle, și 100 de ani! Să ai această șansă!”, a spus artistul, potrivit click.ro.

 De la cine a primit cântărețul un loc de veci

Cântărețul a dezvăluit că a primit chiar și un loc de veci în cimitirul din Piatra-Neamț, odată cu titlul de „Cetățean de onoare”. Cu toate acestea, gândurile lui nu au nicio legătură cu finalul vieții.

„Prin anul 2009, când primarul de atunci, „Pinalti”, m-a făcut „Cetățean de onoare al orașului Piatra-Neamț”, el mi-a oferit un teren de 500 de metri, undeva, la marginea orașului, nu l-am reperat până acum, mă voi interesa, dar și un loc de veci, acolo, în cimitir. Însă eu visez că mă voi criogena și că voi trăi în viitor.

Nu mă gândesc la moarte, eu vreau să fiu nemuritor. Am mai primit, tot atunci, și gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun. Deci, dacă mă mut în Piatra-Neamț, la bătrânețe, voi fi un pensionar care se va plimbă moca, în orice direcție. Tot este ceva, până la urmă!”, a mai precizat Mihai Trăistariu.

Tags:
Citește și...
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Monden
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Monden
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Monden
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Monden
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Monden
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Monden
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Monden
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Monden
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Monden
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Ultima oră
23:59 - Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez
23:57 - Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”
23:41 - România continuă campania de sprijin pentru Ucraina. Câți bani alocă pentru apărarea țării vecine
23:14 - Cum să îți îmbunătățești capacitatea de concentrare când practici jocuri de casino online
23:04 - Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
22:47 - Revelionul golește rafturile magazinelor. Ce au cumpărat românii cel mai rapid
22:31 - Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
21:59 - Vacanțele în țară devin și mai puțin accesibile de la 1 ianuarie. Serviciul care se va scumpi și cu 40%
21:52 - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu „o veste foarte bună pentru finanțele publice”. 2026 se anunță un an mai bun pentru economia țării
21:22 - Ilie Bolojan, concluzii după primele șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât ni l-am propus” / În ce condiții nu vor mai exista majorări de taxe și impozite în 2026