Mihai Trăistariu a adoptat deja de ceva timp un stil de viață echilibrat și sănătos. El este hotărât să aibă grijă de sănătatea sa și își propune să depășească vârsta de 100 de ani. nu se oprește doar la planuri și declarații, ci lucrează activ la un proiect amplu. Mai mult, inițiativa lui nu este gândită doar pentru propria persoană, ci îi are în vedere și pe români.

Cum speră Mihai Trăistariu să lungească zilele tuturor românilor

Mihai Trăistariu își dorește ca și ceilalți să aibă șansa unei vieți mai lungi și mai sănătoase. Cântărețul a vorbit deschis despre acest plan ambițios și . Acesta visează la un centru de sănătate și geriatrie, inspirat din modelul Ana Aslan, dar adaptat vremurilor de astăzi, modern și diferit.

„Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie, gen Ana Aslan, însă diferit cumva. Dacă tot mi-am format o obsesie să fac sport, să mănânc sănătos și să mă odihnesc, ca să trăiesc mult, 100 de ani, ar putea și alții să beneficieze de aceste avantaje.

Prin urmare, când vine omul la centrul meu de sănătate, va fi instruit cum să aibă un stil de viață sănătos, fără excese, vor fi și medici și psihologi și tot felul de terapii. Dacă vii la clinica mea, să trăiești, domle, și 100 de ani! Să ai această șansă!”, a spus artistul, potrivit click.ro.

De la cine a primit cântărețul un loc de veci

Cântărețul a dezvăluit că a primit chiar și un loc de veci în cimitirul din Piatra-Neamț, odată cu titlul de „ ”. Cu toate acestea, gândurile lui nu au nicio legătură cu finalul vieții.

„Prin anul 2009, când primarul de atunci, „Pinalti”, m-a făcut „Cetățean de onoare al orașului Piatra-Neamț”, el mi-a oferit un teren de 500 de metri, undeva, la marginea orașului, nu l-am reperat până acum, mă voi interesa, dar și un loc de veci, acolo, în cimitir. Însă eu visez că mă voi criogena și că voi trăi în viitor.

Nu mă gândesc la moarte, eu vreau să fiu nemuritor. Am mai primit, tot atunci, și gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun. Deci, dacă mă mut în Piatra-Neamț, la bătrânețe, voi fi un pensionar care se va plimbă moca, în orice direcție. Tot este ceva, până la urmă!”, a mai precizat Mihai Trăistariu.