Piftia şi salata de beouf sunt nelipsite de pe mesele festive. Însă, pe cât de iubite sunt aceste preparate, pe tot atât de rar au ajuns să fie făcute în propriile noastre bucătării. Mulți le iau gata preparate, din magazine, piețe sau chiar restaurante. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la conținutul acestor mâncăruri și îi avertizează pe români să aloce o atenție deosebită în procesul lor de selecție.

De unde este mai sigur să cumperi piftie: magazine sau piețe

Concluziile rezultate în urma unor analize specializate de laborator a mai multor piftii sunt îngrijorătoare. De departe, cele cumpărate din magazine sunt mai problematice. Probele piftiilor cumpărate din piețe indică o mult mai mare atenție la igienă.

„Un număr foare mare de enterobacterii! Proba provine dintr-un supermarket, este o probă ambalată, sigilită, aşadar nu poate fi contaminată în niciun caz la raft. Probele din piaţă au fost în mod suprinzător mai bune din punct de vedere igienic”, a explicat Alexandru Cîrîc, director ICA, pentru Observator News.

În timpul analizelor au fost găsite inclusiv cantități uriașe, la limita legală, de nitriți. Aceștia sunt responsabili de culoarea roșie a unor alimente care, însă, nu sunt necesari la un preparat precum piftia.

„Tot la piftie vedem că una dintre probe are un continut mare, foarte apropiat de limita legală de nitriţi. Dau acea coloraţie roşie, pe care da, o căutăm la anumite produse, însă nu la piftie. Este un adaos de produs chimic inutil pe care il consumăm”, a declarat Alexandru Cîrîc.

Medicii constată cu stupoare că în această perioadă, a sărbătorilor de iarnă, camerele de gardă sunt mai aglomerate ca oricând.

„Se umple camera de gardă, e o creştere pentru numărul de prezentări, tot ce înseamnă infecţii alimentare, infecţii digestive. Ne aşteaptă şi Revelionul. Nu doar carnea, tot ce înseamnă alimente perisabile reprezintă un risc, dar şi legumele sau fructele, dacă nu sunt spălate corect”, a declarat Adrian Marinescu, managerul spitalului de Boli Infecţioase .

De unde este mai sigur să cumperi salată de boeuf: magazine sau piețe

Nici analizele făcute la salata de boeuf nu sunt mai îmbucurătoare. Într-unul dintre preparate s-a descoperit doar 2% carne, deși în acest fel de mâncare, unul dintre ingredientele de bază ar trebui să fie carnea.

„Conţinutul de carne din salata boeuf a fost de doar 2 la suta, este o salată cu urme de carne. Urme de carne, un continut relativ mare de maioneza, produsul a fost oarecum lichid si un continut mare de legume”, a explicat Alexandru Cîrîc, directorul ICA.

Ce sfaturi ne oferă nutriţioniştii

Ultimele două săptămâni au fost de foc pentru inspectorii de la Autoritatea pentru Siguranţa Alimentelor. Aceștia au făcut aproape 7.000 de controale în magazinele şi pieţele din toată ţara. În urma acestora, au fost aplicate amenzi de peste patru milioane de lei. Cele mai mari probleme au fost legate de igiena precară și depozitare necorespunzătoare a produselor.

În acest context, nutriționiștii ne recomandă să ne preparăm singuri mâncărurile preferate, în casă, cu ingrediente din surse cât mai sigure și atent verificate. În plus, este important să nu sărim peste cele câteva minute de activitate fizică.

„Ne place şi friptură, ne place şi cârnaţul, unii preferă toba, le putem împărţi pe zile şi pe mese nu mâncăm la aceeaşi masă şi friptură, şi sarmale, şi salată de boeuf şi ouă umplute şi şi prăjitură. E nevoie sa ne mişcăm, dacă stăm la masa de la 12 când vin musafirii până seara la 8 şi mâncăm şi bem încontinuu, deja ne vom simti sfârşiţi”, a declarat Anca Hâncu, medic nutriţionist.