Executivul introduce noi măsuri de austeritate, cu efecte clare asupra oamenilor. Una dintre cele mai importante vizează scăderea indemnizațiilor pentru . Această măsură va afecta numeroși salariați.

Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale

Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale. Prima zi de concediu nu va mai fi plătită din bugetul și, practic, nu va fi remunerată. De la a doua până la a șasea zi, responsabilitatea financiară revine angajatorului.

Abia din ziua a șaptea intră în plată Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Măsura a fost adoptată marți, 30 decembrie, și are ca scop reducerea cheltuielilor din sistem. Impactul financiar este estimat la peste 940 de milioane de lei în următorii doi ani.