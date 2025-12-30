B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Noi măsuri de austeritate anunțate de Guvern. Angajații primesc mai puțini bani la concediul medical

Noi măsuri de austeritate anunțate de Guvern. Angajații primesc mai puțini bani la concediul medical

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 21:20
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale
  2. Când va intra în vigoare noua măsură și cât timp va rămâne valabilă

Executivul introduce noi măsuri de austeritate, cu efecte clare asupra oamenilor. Una dintre cele mai importante vizează scăderea indemnizațiilor pentru concediile medicale. Această măsură va afecta numeroși salariați.

Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale

Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale. Prima zi de concediu nu va mai fi plătită din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și, practic, nu va fi remunerată. De la a doua până la a șasea zi, responsabilitatea financiară revine angajatorului.

Abia din ziua a șaptea intră în plată Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Măsura a fost adoptată marți, 30 decembrie, și are ca scop reducerea cheltuielilor din sistem. Impactul financiar este estimat la peste 940 de milioane de lei în următorii doi ani.

Când va intra în vigoare noua măsură și cât timp va rămâne valabilă

Noua măsură va intra în vigoare în februarie 2026 și va rămâne aplicabilă până la finalul anului 2027. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Sănătății au anunțat, de asemenea, intensificarea controalelor pentru depistarea concediilor medicale fictive.

Astfel de verificări au fost făcute și în lunile trecute și ar fi adus economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Banii economisiți au fost redirecționați către sistemul medical.

De asemenea, taxa CASS va rămâne, în continuare, aplicată acestei indemnizații.Măsura este importantă pentru că, potrivit regulilor actuale, primele cinci zile de concediu medical sunt plătite de angajator. Din ziua a șasea, costurile sunt preluate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

