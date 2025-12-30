A fost o lună de foc pentru polițiștii români, iar asta pentru că 2025 a venit cu o reglementare așteptată și dorită de mulți ani: interzicerea petardelor și a pocnitorilor. Așa cum era de așteptat, au fost români care au încercat să fenteze legea, iar autoritățile au fost pe fază pentru a împiedica și sancționa abaterile.

Câte petarde și pocnitori au confiscat polițiștii

În luna august a acestui an, o modificare a legii a dus la interzicerea pocnitorilor și petardelor. Achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise este o infracțiune, astfel că cei care încalcă legea riscă să stea după gratii între un an și cinci ani. Aceeași pedeapsa este prevăzută și pentru comercianți.

Ca să se asigure că legea este respectată, Poliția Română a pornit o amplă operațiune de verificare, la nivelul întregii țări. În urma a aproape 1.800 de controale la persoane fizice și juridice autorizate, polițiștii au confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice. Au fost deschise peste 700 de dosare penale.

Ce au descoperit polițiștii la sediul unor firme de curierat, în căutarea petardelor și pocnitorilor

Polițiștii au vrut să verifice toate posibilele căi și metode prin care românii ar fi încercat să evite legea care interzice petardele și pocnitorilor. În Botoșani, au făcut controale până și în depozitele a nouă firme de . Descinderile au dus la descoperirea a peste 800 de kilograme de astfel de obiecte periculoase.

„Persoane juridice din România, autorizate să dețină și să comercializeze articole pirotehnice, au furnizat către persoane fizice astfel de articole, deși cunoșteau faptul că acestea din urmă nu sunt autorizate să desfășoare astfel de activități. Coletele au fost interceptate la mai multe firme de curierat si au fost confiscate de către polițiști”, a declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani, potrivit Știrile ProTV.

Când a fost reglementată folosirea petardelor și pocnitorilor

Revenirea asupra legii în august a dus la interzicerea petardelor și pocnitorilor. În prezent, românii mai au voie să dețină și să folosească doar acele articole pirotehnice pe care le vedem la evenimente, la momentul tortului.