Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, fiecare clipă pare să cântărească mai mult. Magazinele devin tot mai pline, iar agitația oamenilor creează o atmosferă aparte. Printre rafturi se conturează deja imaginea ultimei nopți.

Cum se pregătesc tinerii pentru cea mai așteptată noapte din an

Tineri cu coșurile pline și listele salvate pe tabletă se grăbesc spre cabane, pregătiți pentru distracție, muzică și nopți lungi între prieteni. Alții aleg atmosfera de acasă, unde fiecare detaliu contează, iar meniurile sunt planificate cu grijă pentru o seară perfectă.

În multe magazine, anumite produse au dispărut deja de pe rafturi. , blaturile de tort și ingredientele „de nelipsit” pentru mesele bogate nu se mai găsesc aproape deloc. Pentru petrecerile care se anunță lungi, cumpărătorii își pregătesc coșurile cu băuturi alcoolice, sucuri carbogazoase, apă și, bineînțeles, murături.

Pentru mulți planurile sunt clare, bugetele sunt împărțite, iar lista de cumpărături este bine stabilită: mâncare, artificii, băuturi și tot ce mai inspiră atmosfera de sărbătoare.

„Avem 500 de lei pentru mâncare, 500 de lei pentru artificii, avem o vodcă mare, 3 sticle de , 4-5 baxuri de vin, 2 sticle de rom, sucuri şi mai luăm pe aici ce mai vedem”, a declarat un grup de tineri pentru stirileprotv.ro. Pentru ei, important este ca distracția să fie asigurată, iar noaptea dintre ani să rămână una de neuitat.

Cât de pregătiți sunt românii pentru intrarea în noul an

Pentru că magazinele au program redus pe 31 decembrie, mulți au preferat să își facă aprovizionarea din timp. Cu o zi înainte, rafturile au fost luate cu asalt, cozile s-au format rapid, iar cărucioarele s-au umplut până la refuz.

Alții preferă confortul propriei case. Andreea, de exemplu, va fi gazdă pentru doi prieteni și un copil. Au stabilit deja toate detaliile, iar bugetul pentru cumpărături, împreună cu , a ajuns la 1.000 de lei. „La noi gătesc băieții”, a spus ea. Meniul sună impresionant încă de pe hârtie. Vor începe cu andive cu cremă de brânză și semințe de rodie, apoi cu spumă de foie gras. Urmează icre de Manciuria și tartar de ton. După aceea, creveți gătiți în unt, usturoi și vin, iar la final o friptură de vită, servită alături de salată.

În doar câteva ore, aglomerația s-a simțit și la casele de marcat. Peste 1.500 de bonuri au fost emise, iar valoarea medie a unui coș a ajuns la aproximativ 500 de lei.