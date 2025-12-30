Revelionul este unul dintre cele mai așteptate momente din an. Nu doar că avem ocazia să reflectăm la realizările din anul care tocmai a trecut și să ne setăm aspirații pentru anul care urmează, dar este un prilej de a petrece. Muzica va răsuna în aproape toate localurile din țară, iar clubul Deliei Matache din Centrul Vechi al Capiatlei nu este o excepție. Pentru cei care își doresc să petreacă sfârșitul de an într-un cadru exclusivist, localul pune la dispoziție trei pachete de servicii, pentru trei bugete diferite.

Cât costă cel mai ieftin pachet la clubul Deliei din Centrul Vechi

Cei dornici să petreacă la clubul pot alege din trei pachete: Silver, Gold și Platinum. Toate au fost gândite pentru grupuri mici și medii, oferind toate serviciile pentru o seară de distracție pe cinste.

Cel mai accesibil pachet, Silver, este dedicat persoanelor care nu vor să arunce cu sume mari de bani, dar totuși, să petreacă noapte dintre ani într-un club din Centrul Capitalei. Prețul este de aproximativ 150 de lei de persoană și include, pe lângă accesul în local, și o selecție de băuturi de bază pentru întreaga seară.

Pachetul mediu din punct de vedere al prețului este cel Gold, destinat, de asemenea, grupurilor de 4-6 persoane. Tariful este de aproximativ 2.500 de lei pentru întreg grupul, iar avantajele suplimentare față de pachetul Silver constau într-o selecție mai mare de băuturi. În preț sunt incluse și alte facilități, astfel încât acest pachet este ideal ăentru cei care își doresc o experiență mai exclusivistă, mai elegantă și mai mult confort, relatează Cancan.

Cât costă cel mai scump pachet de Revelion în localul Deliei

Cel mai scump pachet, cel Platinum este dedicat amatorilor de . Pentru un grup de 4-6 persoane, prețul urcă la aproximativ 3.500 de lei, un preț relativ similar cu cel al unei vacanțe în celebra stațiune elvețiană, St. Moritz. Pachetul include, pe lângă toate facilitățile celorlalte două pachete mai ieftine, și alte băuturi și servicii premium. Pachetul este ideal pentru cei care își doresc să aibă parte de o experiență completă și sunt dispuși să plătească mai mult doar pentru a nu-și sacrifica confortul.