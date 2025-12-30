România se arată solidară Ucrainei și celorlalte state care sprijină țara aflată în război. Printr-un comunicat de presă, Executivul a anunțat adoptarea unei Hotărâri de Guvern prin care își asumă responsabilitatea de a ajuta țara vecină să facă față agresiunilor rusești. Prin redirecționarea unei sume de bani, România se alătură efortului european de sprijire a Ucrainei.

Câți bani va aloca România pentru apărarea Ucrainei

SUA a întocmis o „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei”(PURL), iar mai multe state și-au exprimat deja susținerea pentru țara aflată în război. Printre acestea se numără și România, care va aloca statului vecin nu mai puțin de 50 de milioane de euro. Banii au scopul de a sprijini Ucraina în fața agresiunilor rusești.

Guvernul a comunicat decizia printr-un comunicat de presă, menționând totodată că măsura a fost luată respectând plafonul bugetar pentru anul 2025.

„Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind «Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei» (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.

Participarea României la mecanismul american PURL contribuie direct la consolidarea securității regionale și este pe deplin consonantă cu angajamentele României în cadrul NATO și cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii”, se arată în comunicatul .

Ce este PURL

Mecanismul PURL constituie un instrument esențial de politică externă și de securitate pentru SUA, menit să alinieze viziunile administrației Trump cu modul în care este sprijinită Ucraina de către aliații săi. Mecanismul promovează distribuirea mai echitabilă a responsabilităților de securitate în rândul aliaților.

Prin intermediul PURL, partea americană vizează dorește obținerea unei implicări directe, cuantificabile a statelor partenere în sprijinul Ucrainei. Totodată, programul permite realizarea de alocări comune prin intermediul bugetului NATO și face parte din inițiative lansate după Summitul de la .

Contribuțiile realizate în cadrul PURL sunt menite să consolideze capacitățile de apărare ale Ucrainei și să sprijine eforturile de obținere și menținere a unei păci durabile.