30 dec. 2025, 23:04
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Theo Rose. Sursă foto: Captură video - Liana Stanciu / YouTube
Cuprins
  1. Invitat surpriză la masa de Crăciun
  2. Ce rudă decedată a încercat să ia legătura cu Theo Rose
  3. Cum a reacționat mama lui Theo Rose când a auzit mesajul transmis de o rudă decedată

Theo Rose este apreciată de fanii săi nu doar pentru talentul muzical, dar și pentru transparență și simțul umorului. După Crăciun, artista a făcut o postare cu care a reușit să își surprindă urmăritorii, povestind o experiență mai puțin obișnuită de care a avut parte. Se pare că Theo Rose, prin intermediul unei persoane apropiate, ar fi primit un mesaj de la o rudă decedată. Atât reacția vedetei, cunoscută pentru legătura puternică pe care o are cu Divinitatea, cât și a mamei ei, i-a amuzat copios pe internauți. 

Invitat surpriză la masa de Crăciun

Așa cum se obișnuiește de Crăciun, și Theo Rose s-a întors acasă, pentru a petrece sărbătorile în sânul familiei. Însă, se pare că la masa festivă a fost prezent și un invitat surpriză. Este vorba despre un membru al familiei care a trecut în lumea de dincolo, dar care s-a întors pentru a le transmite celor prezenți un mesaj. Cum nimeni nu l-a perceput atunci, spiritul a decis să urmărească unul dintre invitați și să încerce, prin intermediul acestuia, să le adreseze o rugăminte rudelor rămase în viață.

Ce rudă decedată a încercat să ia legătura cu Theo Rose

Se pare că după masa de Crăciun, Theo Rose ar fi fost sunată de un apropiat prezent la eveniment. Această persoană i-a transmis cântăreței că, prin intermediul unui medium, a aflat că spiritul unei rude decedate a urmărit-o. Fantoma și-ar fi dorit să le transmită un mesaj membrilor familiei încă rămași în viață, mai exact o rugăminte: să se roage pentru iertarea păcatelor din timpul vieții. Theo Rose, profund impresionată de întâmplare, a ținut să o împărtășească atât cu mama sa, cât și cu fanii din mediul online.

„Mă sună cineva apropiat care a fost la noi acasă de sărbători. Și îmi zice: «Teo, cineva din familia ta a murit cumva prin sinucidere». Și eu zic «nu chiar din familia mea, dar chiar da, o soră de-a bunicii mele s-a otrăvit».

Ok, și îmi zice, «eu lucrez cu un medium și mi-a spus că m-am întors de la voi, de la Izvoare, cu niște morți de ai voștri după mine, printre care această persoană care a murit prin sinucidere și care caută să vă rugați pentru iertarea păcatelor ei», nu știu ce, că are nevoie.

Zic, «ok, foarte frumos, o să mă rog și mai puternic de acum încolo»”, a povestit Theo Rose, în online.

Cum a reacționat mama lui Theo Rose când a auzit mesajul transmis de o rudă decedată

Ce i-a amuzat și mai copios pe internauți decât reacția artistei a fost reacția mamei sale. Se pare că femeia a primit cu ușurare vestea că propria mătușă a plecat din casă cu unul dintre invitații de la masa festivă.

„O să vorbesc și cu mama. Și zic «măi, mama, uite, m-a sunat și mi-a zis că a plecat cu câțiva dintre morții noștri la București, să ne rugăm pentru ei». Mama zice: «Da? Iete o să o sun să-i mulțumesc că i-a luat de pe capul meu»”, a povestit Theo Rose, în mediul online.

Tags:
